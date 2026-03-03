Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, il grande congresso mondiale delle telecomunicazioni che ogni anno trasforma la capitale catalana nel centro nevralgico dell'innovazione tecnologica globale, HONOR ha scelto un palcoscenico d'eccezione per ridefinire la propria identità aziendale. Non più semplice produttore di smartphone, ma protagonista di un ecosistema AI che punta a connettere migliaia di dispositivi diversi sotto un'unica intelligenza distribuita. Una trasformazione che, nelle parole dei suoi dirigenti, è appena agli inizi.

Durante la tavola rotonda inaugurale ConnectAI, Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di HONOR, ha scelto un'immagine potente per descrivere il momento che stiamo vivendo: quella dell'esplosione cambriana. Circa cinquecentomilioni di anni fa, la vita sulla Terra attraversò una fase di diversificazione biologica accelerata e senza precedenti, con la comparsa improvvisa di innumerevoli nuove forme viventi. Secondo Fang Fei, qualcosa di analogo sta per accadere nel mondo dei dispositivi intelligenti: una proliferazione rapida e massiccia di nuove forme di hardware dotate di intelligenza artificiale, dai robot agli assistenti specializzati, dagli oggetti per la casa agli strumenti educativi.

A condividere il palco con lui c'era Philippe Lucas, Vicepresidente esecutivo di Orange Innovation, il colosso delle telecomunicazioni francese molto presente anche nel mercato italiano. La conversazione tra i due ha toccato il nodo centrale della visione di HONOR: la convergenza tra intelligenza artificiale, connettività e diversificazione dell'hardware. Orange è citata esplicitamente come partner nell'esplorazione di nuove categorie di prodotti, che spaziano dalla casa intelligente ai dispositivi audio, dai giocattoli tecnologici agli accessori per animali domestici.

"I 'giardini recintati' devono appartenere al passato", ha dichiarato Fang Fei, usando un'espressione tecnica per indicare quegli ecosistemi chiusi e proprietari che impediscono l'interoperabilità tra dispositivi di marchi diversi. La direzione intrapresa da HONOR punta in senso opposto: apertura, condivisione delle funzionalità e integrazione con partner esterni attraverso la piattaforma HONOR AI Connect, che entro la fine del 2026 dovrebbe ospitare oltre 20.000 servizi AI.

L'interfaccia del futuro non è uno schermo, ma un agente intelligente che conosce l'utente.

Il cuore tecnologico di questa strategia risiede in un concetto che supera la semplice connessione tra dispositivi: si tratta di una condivisione profonda dell'intelligenza. La piattaforma AI Connect è progettata per far sì che un agente digitale personale, una sorta di gemello virtuale dell'utente, possa trasferire la propria comprensione dei bisogni e delle intenzioni di chi lo usa da un dispositivo all'altro. Lo stesso profilo intelligente che accompagna l'utente sullo smartphone continua a operare sull'automobile connessa, sul sistema domotico di casa o su un robot di servizio, garantendo una continuità senza interruzioni.

Questa evoluzione si articola attorno a due tendenze tecnologiche complementari. Da un lato, il cosiddetto "disaccoppiamento" dell'hardware intelligente: i dispositivi non sono più oggetti generici, ma periferiche specializzate progettate per scenari d'uso specifici. Dall'altro, la moltiplicazione dei punti di accesso all'intelligenza artificiale, che crea nuovi paradigmi di interazione adattati ai contesti della vita reale, lontano dall'idea tradizionale di un unico schermo come porta d'ingresso al digitale.

Tra i prodotti che incarnano questa filosofia spicca l'HONOR Robot Phone, un dispositivo che fonde la tecnologia degli smartphone con elementi di robotica. Concepito come un operatore video personale e autonomo, è in grado di seguire i movimenti dell'utente e registrare automaticamente riprese video, consentendo alle persone di essere protagoniste attive dei propri ricordi invece di doversi fermare per impugnare un telefono. È un esempio concreto di quello che HONOR chiama Augmented Human Intelligence, un approccio che trasforma i dispositivi da strumenti passivi a compagni proattivi.

La presentazione al MWC si inserisce in una settimana densa di annunci per l'azienda. HONOR aveva già svelato il suo ultimo smartphone pieghevole con AI integrata, l'ultrasottile HONOR Magic V6, insieme a una nuova generazione di PC e tablet.

L'ambizione dichiarata è quella di costruire un ecosistema in cui l'intelligenza artificiale non sia confinata all'interno di un singolo prodotto di punta, ma diffusa attraverso un universo di oggetti connessi, accessibile a partner di ogni dimensione e settore. Una scommessa aperta sul futuro della tecnologia personale, nel momento in cui i confini tra categorie di prodotti diventano sempre più labili e la vera differenziazione si gioca sul piano dell'intelligenza condivisa piuttosto che su quello delle specifiche tecniche.