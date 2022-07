Nonostante il Prime Day di Amazon sia finito, non sono di certo terminate le offerte inerenti al mondo della tecnologia. Infatti, AK Informatica ha lanciato un’eccezionale promozione, chiamata “HOTech Days“, che vi permetterà di portarvi a casa monitor, componenti e sedie gaming a marchio MSI a prezzi davvero concorrenziali. I prodotti presenti in questa promozione sono davvero molti, spaziando dalle schede video, equipaggiate con le ultime GPU NVIDIA e AMD, a schede madri, sistemi di dissipazione a liquido e molto altro ancora.

Ad esempio, potete acquistare la scheda video MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G, dotata di un generoso sistema di dissipazione a doppia ventola, a soli 754,98€, rispetto agli usuali 1.029€ di listino. Oppure, nel caso invece abbiate bisogno di un prestante monitor gaming, lo splendido MSI Optix MPG321QRF, equipaggiato con un pannello Rapid IPS da 32” a risoluzione WQHD (2.560×1.440 pixel) con 1ms di tempo di risposta e 175Hz di frequenza di aggiornamento, nonché supporto a G-Sync e FreeSync, viene proposto a soli 699 euro, con un consistente sconto di quasi 200 euro sul prezzo abituale.

Ma non finisce qui: anche la comodissima sedia gaming MSI MAG CH130I con l’esclusivo tessuto REPELTEK, che fornisce uno strato superficiale in grado di resistere a graffi, lacerazioni e acqua, nonché offrire un’elegante colorazione grigia, è in offerta a soli 359€.

Come avrete potuto comprendere, nel caso stiate cercando nuovi componenti o accessori per la vostra postazione da gaming, la promozione HOTech Days di AK Informatica costituisce l’occasione ideale per entrare in possesso di prodotti di qualità risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto abituale. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale per tutte le informazioni del caso.