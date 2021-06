HP Aero 13, ecco il laptop che pesa meno di 1kg

HP ha annunciato il Pavilion Aero 13, il laptop consumer più leggero mai prodotto dall’azienda. Come riporta The Verge, ha un peso massimo di 0,987kg – 2,18 libbre – che lo rende uno dei laptop più portatili che si possa acquistare, di qualsiasi tipo o dimensione. Anche le specifiche non sono niente male: è alimentato dai processori Ryzen 5000 di AMD con GPU Radeon integrata, fino a un Ryzen 7 5800U.

L’Areo 13, dotato di un telaio in alluminio, sarà disponibile in quattro colori: pale rose gold, warm gold, ceramic white e natural silver. Il peso non è l’unica cosa che è stata snellita, perché questo è il primo Pavilion con un rapporto screen-to-body del 90%. Questa gamma di prodotti è sempre stata tradizionalmente più grande e ingombrante rispetto alle linee più costose dell’azienda, ma quest’anno HP ha voluto cambiare strada, riducendo le cornici e l’ingombro del telaio.

Non sorprende che questo prodotto sarà dotato solo di processori AMD. L’ultima generazione di Ryzen è più efficiente rispetto ai chip Intel concorrenti. Poiché, per funzionare al meglio, richiede un raffreddamento meno pesante, la generazione 5000 ha consentito ai produttori di realizzare quest’anno sistemi straordinariamente sottili e leggeri.

Lo schermo è un pannello da 13,3 pollici, con risoluzione 2,5K e formato 16:10 che offre il 10% dello spazio di visualizzazione verticale in più rispetto al tradizionale 16:9. La luminosità massima è di 400 nits e ha una copertura sRGB del 100%. HP non ha divulgato ulteriori specifiche riguardo questo leggero ed elegantissimo Pavilion Aero 13, ad esempio non sappiamo con quanta memoria di archiviazione e RAM sarà equipaggiabile. Sappiamo però che sarà dotato di WiFi 6 e ha un’autonomia dichiarata di 10.5 ore con una sola ricarica.

HP è anche estremamente attenta all’ambiente: le parti in plastica di Pavilion Aero 13 sono totalmente riciclate. Il dispositivo inoltre è dotato di vernice a base d’acqua e la scatola esterna e i cuscini in fibra sono al 100% provenienti da fonti sostenibili e riciclabili.

HP Pavilion Aero 13 sarà lanciato a luglio a partire da 749 dollari nelle colorazioni specificate sopra: pale rose gold, warm gold, ceramic white e natural silver. Non siamo ancora a conoscenza dei prezzi e della disponibilità validi per il mercato italiano, ma vi aggiorneremo presto!