HP al CES 2025 ridefinisce il gaming con i nuovi OMEN e Victus

Al CES 2025 di Las Vegas, HP ha presentato una serie di novità entusiasmanti per il gaming, tra cui notebook e desktop di ultima generazione. Con soluzioni progettate per soddisfare le esigenze di gamer occasionali e professionisti, i protagonisti della nuova linea includono il desktop OMEN 16L e i laptop OMEN MAX 16, OMEN 16 e Victus 15. Ecco tutti i dettagli.

OMEN 16L Gaming Desktop: potenza e versatilità

Il nuovo OMEN 16L è un desktop gaming pensato per gli appassionati di fascia media. Offre processori AMD Ryzen o Intel Core combinati con GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Con memoria DDR5 fino a 32 GB e SSD PCIe Gen4 fino a 2 TB, garantisce prestazioni fluide anche con i giochi più impegnativi. La connettività avanzata include Ethernet 2,5 Gbit, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, rendendolo ideale per il gaming online senza compromessi.

Tra le specifiche spiccano le opzioni di alimentazione da 400 W o 500 W 80 Plus Platinum e l’audio HP 5.1, per un’esperienza immersiva sia visiva che sonora.

Victus 15: il gaming per tutti

Il Victus 15 si rivolge ai gamer alle prime armi, offrendo un equilibrio tra prestazioni e accessibilità. Equipaggiato con processori fino all'AMD Ryzen 9 8945HS e GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4060, è perfetto per affrontare i titoli più popolari con fluidità. Il display Full HD da 15,6 pollici con refresh rate a 144 Hz assicura immagini nitide, mentre l’uso di materiali riciclati evidenzia l’impegno di HP per la sostenibilità.

OMEN MAX 16: performance senza compromessi

Pensato per i gamer più esigenti, OMEN MAX 16 vanta processori AMD Ryzen AI 9 HX 375 e Intel Core Ultra 9 275HX, affiancati da GPU NVIDIA GeForce di nuova generazione. Il display WQXGA OLED da 240 Hz offre una qualità visiva senza pari, mentre la configurazione massima di 64 GB di RAM DDR5 e SSD Gen5 da 1 TB garantisce velocità e spazio per qualsiasi esigenza.

OMEN Gaming Hub e AI: il cuore del gaming HP

Tutti i nuovi dispositivi sono dotati di OMEN Gaming Hub, una piattaforma che semplifica la gestione delle prestazioni, la personalizzazione e il monitoraggio del sistema. La nuova funzionalità OMEN AI ottimizza automaticamente i settaggi per garantire un’esperienza di gioco fluida con un solo clic.

Con la linea OMEN e Victus per il 2025, HP conferma il suo impegno nell'innovazione tecnologica per il gaming, combinando prestazioni di alto livello, sostenibilità e design all'avanguardia.