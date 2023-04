HP ha da poco presentato i nuovi Envy x360 2 in 1, che arriveranno sul mercato in diverse versioni con schermo dai 14″ ai 17,3″. A spiccare tra le novità non sono tanto le caratteristiche tecniche, quando una funzionalità abbastanza singolare presente su alcune versioni del modello da 15,6″ pollici, dotate di uno schermo… Certificato IMAX.

Si tratta del primo notebook al mondo con questa certificazione, ma forse un motivo c’è. Lo schermo sfrutta una variante della tecnologia DTS:X per fornire un’esperienza simile a quella IMAX offerta dai cinema, ma c’è da dire che, a meno che non abbiate la capacità di rimpicciolirvi e diventare grandi quanto una formica, difficilmente potrete avere l’esperienza IMAX su uno schermo così piccolo. La certificazione garantisce anche il supporto al rapporto d’aspetto IMAX, ma c’è da dire che Disney Plus lo offre da tempo su qualsiasi device, inoltre dal materiale stampa fornito da HP si evince che per sfruttare i benefici della certificazione è necessario un abbonamento Disney Plus attivo.

Al di là della certificazione, il nuovo HP Envy x360 2 in 1 da 15,6 pollici offre specifiche di tutto rispetto, con processori AMD Ryzen o Intel Core di ultima generazione, ma solo quest’ultimi saranno abbinati a una GPU RTX 3050. Curiosamente, saranno certificate IMAX anche le varianti del laptop con schermo Full HD, non solo quelle con risoluzione 4K. Il modello da 14″ arriverà unicamente in configurazioni con CPU Intel, mentre la versione da 17,3″ abbinerà CPU Intel Raptor Lake serie U o serie H a una scheda grafica GeForce RTX 3050.

La nuova gamma di laptop HP Envy cerca di soddisfare le esigenze dei freelancer e di tutti coloro che lavorano da remoto, motivo per cui hanno bisogno di un laptop potente e versatile, ma allo stesso tempo anche pratico da portare in viaggio. La versione da 14″ è già disponibile negli Stati Uniti a partire da 899 Dollari, la variante 15,6″ arriverà entro la fine di aprile a partire da 949 Dollari e quella da 17,3″ debutterà a maggio a partire da 1149 Dollari. Non ci sono, per il momento, informazioni riguardo l’arrivo dei notebook in Italia.