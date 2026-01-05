L'evoluzione del lavoro moderno ha trasformato radicalmente il rapporto tra le persone e i propri computer. Secondo recenti stime, il 12,5% della forza lavoro globale è costituita da lavoratori della gig economy online, mentre l'utilizzo quotidiano dell'intelligenza artificiale è cresciuto del 39% rispetto all'anno precedente. In questo scenario in costante mutamento, HP ha scelto il CES 2026 per presentare una rivoluzione completa del proprio ecosistema consumer.

La multinazionale americana ha svelato un'ambiziosa gamma di prodotti che ridefinisce l'intera lineup OmniBook, introducendo dispositivi pensati per chi alterna molteplici ruoli durante la giornata: studenti di giorno, imprenditori o freelancer di sera. Samuel Chang, Division President dei Consumer Personal Systems di HP, ha sottolineato come i consumatori moderni utilizzino i PC per creare contenuti, programmare, giocare e intrattenere, necessitando di dispositivi capaci di adattarsi a qualsiasi scenario senza compromessi.

Tra le novità più significative spicca l'HP OmniBook Ultra 14, presentato come il notebook consumer più sottile al mondo con le prestazioni AI più veloci della categoria. Questo portatile di punta rappresenta un concentrato di innovazione ingegneristica: risulta il 52% più leggero della generazione precedente e addirittura il 5% più sottile del MacBook Air 13 con chip M4, pur integrando un display OLED con risoluzione fino a 3K. La configurazione permette di scegliere tra una variante esclusiva del processore Snapdragon X2 Elite con 85 NPU TOPS, co-sviluppato con HP per accelerare la creazione di contenuti, oppure i processori Intel Core Ultra di nuova generazione per carichi di lavoro grafici intensivi.

Particolarmente interessante, visto che l'ergonomia lavorativa sta diventando sempre più centrale nelle discussioni sul benessere digitale, è la funzione di rilevamento della postura. Il sistema avvisa l'utente quando rileva inclinazioni del collo, posture scorrette o angolazioni inadeguate, incoraggiando una produttività più sana. Nonostante l'estrema sottigliezza, il dispositivo ha superato 20 test militari standard MIL-STD-810 per cadute, urti ed escursioni termiche, guadagnandosi il titolo di notebook consumer da 14 pollici più resistente nella sua categoria di spessore.

Il confine tra lavoro e vita personale si è dissolto nell'era digitale

Per chi opera da un ufficio domestico, HP ha progettato l'OmniStudio X 27, un All-in-One che inaugura una nuova era per creator e designer. Si tratta del primo PC AIO al mondo dotato di tecnologia Neo:LED con doppia copertura colore al 100%, ideale per chi necessita di precisione cromatica professionale. La macchina integra processori Intel Core Ultra 7 di ultima generazione e, opzionalmente, la GPU NVIDIA GeForce RTX 5050, garantendo prestazioni AI di livello superiore per accelerare progettazione e multitasking.

Una caratteristica particolarmente innovativa è l'integrazione di Thunderbolt Share, una prima assoluta per un AIO consumer. Questa tecnologia permette di connettere perfettamente un laptop, condividendo webcam, tastiera e mouse, oltre a trasferire file con estrema facilità tra i due dispositivi, una funzione particolarmente utile per professionisti che utilizzano il portatile per incontrare clienti durante il giorno e poi lavorano sul sistema All-in-One la sera. Inoltre, l'OmniStudio X 27 è il primo AIO Windows consumer con Surface View, che consente di condividere facilmente schizzi, opere d'arte e appunti durante le videochiamate semplicemente inclinando la fotocamera.

La rivoluzione HP non si limita ai modelli di punta. L'azienda ha annunciato un rinnovamento completo dell'intera gamma OmniBook, strutturata in quattro serie distinte per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti. La serie X si rivolge a professionisti esperti di tecnologia e freelancer che necessitano di flessibilità stilosa abbinata a prestazioni elevate. La serie 7 funziona come compagno portatile affidabile, con una potenza di calcolo significativa e funzionalità Windows Studio Effects per videochiamate di qualità professionale, oltre all'audio ottimizzato da Poly Studio per voce cristallina e riduzione del rumore ambientale.

La serie OmniBook 5 si posiziona come soluzione ideale per famiglie, studenti e professionisti in movimento, offrendo prestazioni AI reattive, visualizzazioni OLED realistiche e un design sottile in alluminio. La serie 3, invece, mira a chi cerca di semplificare la vita quotidiana con prestazioni che supportano carichi di lavoro AI a un prezzo competitivo, disponibile in diverse dimensioni e con opzioni di processori AMD, Intel e Qualcomm Technologies. Tutti i dispositivi della famiglia OmniBook includono esperienze Copilot+ uniche, come Click to Do e la ricerca Windows migliorata, per supportare il multitasking e aumentare la produttività.

HP ha inoltre aggiornato la propria lineup di Chromebook, abbinando la connettività fluida di ChromeOS con gli ultimi strumenti AI di Google. Il Chromebook Plus x360 14 si adatta facilmente alla giornata grazie alla cerniera a 360°, un display 2K e un design robusto testato contro le cadute. Il Chromebook Plus 14 mantiene l'utente produttivo e concentrato con collaborazione semplificata tramite display 2K nitido e fotocamera FHD. La gamma tradizionale include il Chromebook x360 14, partner ideale per chi gestisce più attività contemporaneamente, e il Chromebook 14 standard, che garantisce fino a 8 ore di autonomia per alimentare le attività quotidiane.

Tutti i PC consumer HP presentati al CES integreranno il nuovo hub Digital Passport, mentre i dispositivi con Windows 11 includeranno due nuovi strumenti digitali lifestyle. HP Omni+ rappresenta una soluzione gratuita di gestione password multipiattaforma, mentre HP TV+ costituisce un hub di intrattenimento curato che porta i migliori contenuti streaming gratuiti agli utenti direttamente dalla configurazione iniziale.

La disponibilità dei nuovi prodotti è scaglionata tra gennaio e la primavera. L'OmniBook Ultra 14 sarà disponibile su HP.com da gennaio al prezzo di partenza di 1.549,99 dollari, mentre l'OmniStudio X 27 sarà preordinabile questa settimana a partire da 1.499,99 dollari. Le serie OmniBook 5 e 3 arriveranno a febbraio rispettivamente a 849,99 e 499,99 dollari, mentre le serie X e 7 sono previste per la primavera con prezzi da comunicare. Anche l'intera gamma Chromebook sarà disponibile da febbraio, con dettagli sui prezzi che verranno annunciati in prossimità del lancio.