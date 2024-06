HP Omen 45L, come va un preassemblato per il gaming? | Test & Recensione

Nel panorama dei PC gaming preassemblati, l’HP Omen 45L si presenta come una delle soluzioni più potenti sul mercato. Si propone come una delle scelte migliori per chi non è in grado di assemblare un computer con le proprie mani, ma vuole un sistema desktop moderno, potente e capaci di farvi giocare (e non solo) a tutti i titoli moderni senza alcuna preoccupazione di sorta.

Nel momento in cui scriviamo il PC ha un prezzo di circa 4000 euro, parecchi, ma comunque meno di quelli richiesti per un sistema assemblato con le stesse caratteristiche tecniche. Vedremo le specifiche tecniche nel dettaglio più avanti, ma per darvi un’idea, soluzioni con lo stesso processore e scheda video assemblate da negozi specializzati costano anche 1000 euro in più.

Il prezzo, quindi, sembra giocare a favore di questo HP Omen 45L: ma come sono le prestazioni? I vari componenti riescono davvero a esprimersi al massimo della potenza? Scopriamolo in questa recensione.

Design e Costruzione

L’HP Omen 45L è senza dubbio imponente, con un case tower abbastanza classico. Il frontale è in vetro, con due feritoie ai lati che permettono alle ventole di immettere aria fresca nel case, anche se non in maniera ottimale che accade quando si ha un frontale in mesh. Anche la paratia laterale è in vetro e mette in mostra i componenti interni, illuminati come sempre da LED RGB.

Ci sono alcune particolarità di questo chassis che vale la pena far notare, come ad esempio il sistema di sgancio dei due pannelli laterali: basta premere il pulsante “internal access” per sganciarlo (c’è un tasto per ogni pannello) e rimuoverlo facilmente. Altra caratteristica è la Cryo Chamber, una sorta di camera separata che si trova sopra la paratia superiore e che ospita l’AIO da 360mm che raffredda la CPU. Il radiatore è montato con le ventole verso il basso, prende aria dallo spazio aperto che si trova tra la Cryo Chamber e lo chassis e raffredda il radiatore, espellendo l’aria calda verso l’alto; entrambe le paratie della Cryo Chamber sono in mesh, quindi non ci sono problemi di flusso d’aria.

All’interno troviamo un classico PC desktop, senza alcun componente personalizzato. La RTX 4090, dotata di raffreddamento a tripla ventola, è decisamente imponente ed è montata su un bracket che la fissa al case, in modo da assicurare la massima stabilità ed evitare sia eventuali danni durante la spedizione, che problemi legati al peso stesso della GPU.

Rimuovendo l’altra paratia si accede al retro, dove troviamo due slot da 3,5” per HDD o SSD e un hub HUB. La gestione dei cavi è ben fatta sul retro, mentre sul davanti c’è un po’ di disordine nella parte alta, vicino alle RAM; i più maniaci potrebbero essere infastiditi dalla cosa, ma la realtà dei fatti è che si tratta di qualcosa di puramente estetico, che non preclude in alcun modo il funzionamento del sistema.

Specifiche Tecniche

Come anticipato, l’HP Omen 45L è equipaggiato con hardware top di gamma: a bordo della versione provata troviamo un processore Intel Core i9-13900K (sul mercato è già presente la versione con Core i9-14900K) raffreddato da un dissipatore a liquido AIO da 360mm, RTX 4090, 64GB di RAM HyperX Fury Beast DDR5-5200 e un SSD WD_Black PCie 4.0 da 2TB. Da notare che la frequenza XMP delle RAM va abilitata da BIOS, non è attiva di default: se non l’attivate, le memorie opereranno a 4000MHz.

Ottima anche la connettività, che offre Wi-Fi 6E (le antenne sono integrate) e Bluetooth 5.3, mentre sul pannello I/O posteriore troviamo due USB-C, una da 5Gbps e una da 10Gbps, quattro USB-A (due da 5Gbps e due da 10Gbps), due USB-A 2.0, una porta Ethernet Gigabit e i classici tre jack audio. Sul pannello frontale ci sono invece due USB-A da 5Gbps che supportano la ricarica dei dispositivi anche a PC spento, due USB-A 2.0, e due jack da 3.5mm per cuffie e microfono. Anche se le porte USB sul retro non sono moltissime, la dotazione porte è abbastanza buona: manca solo una USB-C sul davanti per renderla davvero completa.

Prestazioni

Con hardware così, l’HP Omen 45L non può che eccellere nei benchmark. Nei giochi, il sistema raggiunge i 68 FPS medi in Cyberpunk 2077 in 4K, risultando leggermente più lento della RTX 4090 sul nostro banchetto di prova (dov’è abbinata a un AMD Ryzen 7 7800X3D), ma offrendo comunque ottime prestazioni. Con ray tracing e DLSS 3 il PC raggiunge i 110 FPS medi, offrendo un’esperienza di gioco di altissimo livello.

La situazione non è molto diversa con gli altri titoli che abbiamo provato, tutti in linea di massima più leggeri di Cyberpunk 2077. Qui sotto vi lasciamo una tabella riepilogativa dei risultati.

Test giochi a risoluzione 4K, dettagli massimi, ray tracing e DLSS 3 attivi Gioco FPS medi / 99esimo percentile Returnal 151 / 117 Dying Light 2 155 / 128 A Plague Tale: Requiem 137 / 106 Cyberpunk 2077 110 / 91 F1 23 (DLSS 2) 121 / 85

Le prestazioni sono buone anche al di fuori del gaming: nel test Blender Benchmark la RTX 4090 raggiunge 11547 punti, pareggiando il risultato ottenuto dalla scheda sul banchetto di test, mentre il Core i9-13900K in Cinebench R24 ottiene 1699 punti in multi core e 125 punti in single core.

Il Core i9-13900K è più lento di quello sulla nostra piattaforma di prova, che in questo test raggiunge rispettivamente 2238 e 134 punti. Il motivo è molto semplice: HP ha impostato i valori di potenza consigliati da Intel, significa che il Core i9-13900K si spingerà fino al MTP (Maximum Turbo Power) per un massimo di 56 secondi, per poi mantenersi all’interno del PBP (Processor Base Power) di 125 watt, al contrario di quanto accade sulla nostra piattaforma di test, dove la CPU è sempre spinta al massimo.

L’uso del profilo più conservativo sacrifica in parte le prestazioni della CPU in carichi come questo, ma permette di tenere sotto controllo più facilmente la temperatura, inoltre dovrebbe anche prevenire quei fastidiosi problemi con i giochi emersi nei mesi scorsi sui processori Intel Core di 13° e 14° generazione.

Raffreddamento e Rumorosità

Il raffreddamento del HP Omen 45L risulta efficace, complici anche i limiti di potenza imposti sulla CPU, che evitano problemi causato dal flusso d'aria ristretto derivante dalla paratia frontale in vetro. Abbiamo effettuato uno stress test di 10 minuti con Cinebench R24 e il Core i9-13900K ha toccato un picco di 84°C, per poi assestarsi si una temperatura media di 56°C, davvero molto bassa. La lettura dei consumi conferma quanto detto prima riguardo al profilo energetico: all’inizio del test, la CPU assorbe 259,6W, salvo poi scendere a 127W e rimanere stabile a quel valore fino alla fine del benchmark.

Ottima la situazione anche lato scheda grafica: la RTX 4090 non ha problemi di raffreddamento e nel test Blender Benchmark non va oltre i 53,1°C, con una temperatura media di 45,3°C. Sull’hotspot, il punto più caldo della scheda, registriamo una temperatura massima di 59,8°C.

Temperature contenute si traducono in una rumorosità ridotta. Le ventole non danno fastidio nemmeno quando devono tenere sotto controllo il Core i9 a piena potenza, nell’uso classico hanno una rumorosità nella media. Quando giocate il PC non vi darà alcun fastidio, permettendovi anche di giocare senza cuffie, se avete un buon impianto audio da collegarvi.

Verdetto

Come anticipato, l’HP Omen 45L nella configurazione che abbiamo provato ha un prezzo di circa 4000 euro, mentre la versione aggiornata con Core i9-14900K costa circa 4500 euro. È un prezzo senza dubbio elevato, ma in linea con l’hardware presente e leggermente più basso di quello di un PC con le stesse caratteristiche, assemblato da un negozio specializzato.

Se non ne sapete niente di computer, non avete idea di come assemblarne uno e siete semplicemente alla ricerca di un PC potentissimo, con hardware top di gamma, capace di farvi giocare a tutto senza compromessi (o per lavorare), che sia “plug and play”, allora potreste prendere in considerazione l’acquisto di questo HP Omen 45L. Offre prestazioni in linea con le aspettative ed è più economico delle alternative assemblate che trovate online, soprattutto se siete così fortunati da trovare sconti sullo store ufficiale di HP.