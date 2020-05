HP presenta HP EX900 Pro: SSD M.2 ad alte prestazioni

Sul sito di BWin Technologies, partner di HP per quanto riguarda la produzione di dispositivi di storage e memorie RAM, è apparso un nuovo interessante prodotto: parliamo dell’SSD PCIe HP EX900 Pro M.2. I colleghi di Guru3d sono riusciti ad ottenere qualche informazione in più sul dispositivo e le sue caratteristiche tecniche.

Si tratta di un classico SSD M.2 di dimensioni 80 x 22 x 2,4 mm dotato di interfaccia PCIe Gen3 x4 (ovvero è presente un chip di controllo con 4 canali di memoria flash, che garantiscono una larghezza di banda teorica pari a 32Gbps) e supporto al protocollo NVMe 1.3. Quest’ultimo ci assicura la possibilità di poter usufruire di varie tecnologie tra qui il NANDXtend Error Correction Code (ECC) e l’ End-to-End Data Path Protection (ETEP), un metodo di funzionamento che assicura l’integrità delle informazioni durante tutto il processo di memorizzazione. Non manca inoltre una cache indipendente, così che i piccoli file possano essere memorizzati lì temporaneamente, riducendo i cicli di scrittura che accorcerebbero significativamente la vita del dispositivo.

L’SSD M.2 sarà disponibile in tre varianti da 256GB, 512GB e 1TB. Nella sua massima declinazione, avremo una velocità in lettura sequenziale che potrà raggiungere i 2095MB/s e una in scrittura sequenziale pari a 1965 MB/s con una garanzia che potrà coprire 5 anni dalla data dell’acquisto, oppure 650TB di dati scritti.

La disponibilità sul mercato e il prezzo di vendita non sono ancora stati annunciati.