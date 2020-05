HP presenta il nuovo monitor ad alte prestazioni OMEN 27i

HP ha presentato il suo ultimo monitor OMEN 27i, in linea con la nuova gamma omonima di desktop ad alte prestazioni. Il monitor 16:9 si presenta infatti con un design in armonia con tutta la famiglia OMEN. E come tutta la serie, anche il 27i è dedicato ai videogiocatori attenti alle prestazioni assolute.

Il nuovo monitor con finitura antiriflesso ha una diagonale di 27 pollici, con una frequenza d’aggiornamento molto elevata ed è compatibile con tecnologie di adaptive sync. Alla risoluzione di 2560×1440 lo schermo riesce a garantire 165 refresh al secondo. Il pannello dell’OMEN 27i è fornito da LG e garantisce un tempo di risposta di 1ms Gray to Gray con un contrasto dinamico di 10milioni:1, una luminosità di 350cd/m² e una densità di pixel pari a 109PPI. Grazie alla tecnologia Nano IPS è in grado di riprodurre una resa colore DCI-P3 del 98%. L’adaptive sync è certificato sia da NVIDIA che da AMD, quindi è compatibile sia con G-Sync che con FreeSync.

Come si vede dalle foto, la parte posteriore ripropone lo stilema del nuovo logo del brand, appena rinnovato. La sua retroilluminazione inoltre garantisce una minima e soffusa luce ambientale RGB, gestibile dal software Command Center a corredo di tutta la gamma OMEN. Sempre nella parte posteriore trovano posto le varie interfacce: una DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0 e tre porte USB 3.2 Gen1, tutte con supporto HDCP.

Il monitor ha un angolo di visione di 178°, può essere alzato di 130mm e inclinato da -5° a +20°. Grazie al design a cornici sottili l’OMEN 27i risulta un opzione interessante per configurazioni multi-monitor. Sul mercato nordamericano è già disponibile ad un prezzo di $499,99.