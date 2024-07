Affare post Prime Day: notebook gaming con RTX 4070 scontato del 24%

Amazon presenta una nuova offerta imperdibile su un potente notebook da gaming: l'HP Victus 16, equipaggiato con una scheda grafica RTX 4070 e un processore Core i7-13700H. Questo modello, dotato di un display da 16", è attualmente scontato del 24%, portando il prezzo finale a soli 1.369€.

HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'HP Victus 16 è fortemente consigliato a chi cerca un notebook da gaming dalle prestazioni importanti e non di fascia entry level. Grazie al suo processore Intel Core i7-13700H e ai 16GB di RAM DDR5, è perfetto per gli appassionati di videogiochi che desiderano vivere un'esperienza di gioco fluida e ottimizzata, anche con titoli recenti e graficamente intensivi. La scheda grafica Nvidia Geforce RTX 4070 garantisce prestazioni eccezionali, sfruttando la tecnologia ray-tracing per una resa visiva senza precedenti. Con un display da 16" IPS a 144Hz, gli utenti godranno di immagini nitide e movimenti fluidi, essenziali per un gaming reattivo.

Inoltre, HP Victus 16 si rivolge anche a chi necessita di una macchina potente per la creazione di contenuti, il multitasking e l'utilizzo di applicazioni esigenti grazie alla generosa quantità di memoria e storage SSD da 1TB, che offre ampia capacità e velocità. Il design elegante, unito a soluzioni di raffreddamento avanzate, lo rende adatto anche all'uso in ambienti professionali o per lo studio.

Gli appassionati di tecnologia e gaming che desiderano un prodotto completo e performante saranno pienamente soddisfatti da questa offerta, soprattutto considerando il vantaggio aggiuntivo dei 3 mesi di PC Game Pass inclusi, che apre le porte a centinaia di giochi senza costi aggiuntivi. Il prezzo di 1369,99€ è attraente per chi cerca di combinare potenza, qualità e intrattenimento in un unico dispositivo.

Vedi offerta su Amazon