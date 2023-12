HUAWEI MateBook D 16 2024, notebook leggero e sottile ora disponibile in Italia

Dopo aver annunciato i nuovissimi auricolari FreeClip, di cui potete leggere in questo articolo, nella giornata del 12 dicembre Huawei ha anche presentato la nuova versione del computer portatile MateBook D 16 con processori di 12a generazione, tecnologia Dual Shark Fin Fan e durata della batteria fino a 56 Wh. Questo nuovo portatile è già disponibile per l'acquisto su Huawei Store, con possibilità di pagarlo anche a rate.

HUAWEI MateBook D 16, un notebook dalle elevate potenzialità

Possedere un computer capace di esaltare le proprie abilità e massimizzare l'efficienza è un sogno condiviso sia da professionisti che da studenti. Tuttavia, la scelta del laptop ideale spesso implica dei compromessi: chi cerca un dispositivo ad alte prestazioni potrebbe trovarsi di fronte a opzioni poco versatili, mentre chi desidera un laptop leggero potrebbe dover rinunciare alle dimensioni dello schermo in favore di display con uno spazio visivo limitato.



















Con il nuovo HUAWEI MateBook D 16 2024, Huawei propone la soluzione ideale per soddisfare ogni esigenza, offrendo un laptop ad alte prestazioni pensato per coloro che mirano a conquistare nuovi obiettivi. Grazie al suo ampio schermo e al corpo leggero, HUAWEI MateBook D 16 consente a chiunque di realizzare le proprie aspirazioni nel creare, studiare e lavorare.

Massima produttività grazie allo schermo FullView da 16 pollici

Concepito per offrire un'esperienza funzionale avanzata e caratterizzato da un design elegante e futuristico, il nuovo HUAWEI MateBook D 16 2024 è disponibile nella sofisticata tonalità Space Grey. Più leggero, con un peso di soli 1,68 kg, e più sottile, con uno spessore di 17 mm, questo modello di laptop si distingue per avere uno degli schermi più ampi, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente. Le cornici sottili contribuiscono a ottenere un impressionante rapporto schermo-corpo del 90%, offrendo così ai creativi e ai professionisti multitasking un ampio spazio di lavoro su cui concentrarsi.

HUAWEI MateBook D 16 2024 si caratterizza anche per una cerniera innovativa capace di una rotazione completa di 180°, permettendo al laptop di piegarsi completamente e appiattirsi. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile durante riunioni o lavori di gruppo a scuola o all'università, facilitando la condivisione di progetti. Inoltre, il laptop può essere aperto su un supporto, ottimizzando l'utilizzo dello spazio di lavoro in modo efficiente.

Tanta potenza con il processore Intel Core i5 di 12a generazione

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 2024, dotato del potente processore Intel® Core™ i5 di 12a generazione, offre una gestione agevole delle attività multitasking, quali programmazione, illustrazioni e video editing. Le Modalità Prestazioni e Super Turbo possono essere attivate durante i momenti più impegnativi o quando si avvicina una scadenza, potenziando ulteriormente le performance.

Inoltre, il laptop è equipaggiato con la tecnologia Dual Shark Fin Fan, un sistema di raffreddamento a doppia lama che regola in modo efficiente la dissipazione del calore intorno al dispositivo. Questa caratteristica non solo migliora l'efficienza complessiva, ma previene anche eventuali crash, soprattutto durante il lavoro su file di grandi dimensioni.

La produttività del laptop dipende anche dalle prestazioni della batteria, e HUAWEI MateBook D 16 2024 assicura una durata della batteria fino a 56 Wh, garantendo a chi è in movimento la tranquillità di non dover ricaricare continuamente il dispositivo.

La tastiera full-size non retroilluminata presenta tasti da 1,5 mm che agevolano il lavoro con grafici, dati e documenti, consentendo un'esperienza di digitazione efficiente e silenziosa. Il nuovo tastierino numerico individuale facilita ulteriormente il lavoro con grafici, dati e documenti, mentre i tasti fisici di scelta rapida consentono un accesso diretto alle funzioni più utilizzate, contribuendo a una maggiore produttività.

Connessione Wi-Fi veloce e stabile in ogni circostanza

HUAWEI MateBook D 16 2024 eleva l'esperienza di connettività per offrire prestazioni wireless di alta qualità. Dopo aver superato una serie di rigorosi test di velocità sia per l'uplink che per il downlink, ottenendo risultati eccezionali, garantisce un'esperienza d'uso veramente fluida. Attualmente, è il primo al mondo ad aver conseguito la Certificazione SGS a cinque stelle per le sue notevoli capacità di ricezione del Wi-Fi, assicurando un aumento del 51% nella velocità di download dei file.

Inoltre, il laptop è dotato dell'antenna HUAWEI Metaline, progettata per stabilire connessioni ultra a lunga distanza fino a 270 metri. Questo riduce significativamente i falsi rilevamenti del segnale, assicurando connessioni più stabili. Con questa innovativa soluzione, è possibile dire addio ai video che si caricano lentamente e alle interruzioni durante le videochiamate.

Ecosistema fluido e funzionalità smart

HUAWEI MateBook D 16 2024 offre il supporto alla tecnologia Super Device, un'innovazione presente in tutti gli ultimi computer del marchio. Questa tecnologia consente di collegare il laptop ad altri dispositivi Huawei in modo semplice e intuitivo, permettendo di condividere facilmente file, dati e molto altro da un dispositivo all'altro. Grazie al Super Device, è possibile sfruttare il proprio smartphone come un sistema di archiviazione esterno, trasformare il tablet in un monitor aggiuntivo e migliorare l'esperienza sonora collegando al laptop uno speaker o un paio di auricolari FreeBuds.

Per coloro che lavorano in modalità remota, HUAWEI MateBook D 16 2024 mette a disposizione diverse funzionalità smart per le videoconferenze. Tra queste, sfondi AI, FollowCam e Sight Correction offrono un tocco professionale alle chiamate, mentre le caratteristiche come AI Sound e AI Camera migliorano le condizioni di privacy e riducono il rumore circostante durante le video riunioni. In particolare, la funzione di potenziamento vocale personale, alimentata dall'intelligenza artificiale, contribuisce a migliorare la chiarezza della voce durante una chiamata, riducendo i disturbi ambientali e rendendo le riunioni più piacevoli per tutti i partecipanti.

HUAWEI MateBook D 16 2024, quanto costa e dove acquistarlo

HUAWEI MateBook D 16 2024 è disponibile In Italia su Huawei Store nella colorazione Space Grey al prezzo di 799,90 euro (versione 8G+512G con processore Intel® Core™ i5 di 12a generazione) e 899,90 euro (versione 16G+512G con processore Intel® Core™ i5 di 12a generazione). Fino al 27 dicembre, con l’acquisto di HUAWEI MateBook D 16 2024 si riceveranno automaticamente HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio.

Inoltre, utilizzando il codice coupon ATOMSD16 è possibile ottenere uno sconto di 80 euro fino al 31 dicembre.

Scopri di più su HUAWEI Store

Perchè acquistare da HUAWEI Store?

Acquistando dallo store ufficiale di HUAWEI, che recentemente si è classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo, potrere beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. Inoltre, i prodotti sono consegnati entro uno o due giorni lavorativi e, oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni, l’e-commerce del brand ti permette di gestire pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Satispay, o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

Su HUAWEI Store, puoi anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 festivi esclusi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio offerti gratuitamente da HUAWEI, ed esercitare il diritto di recesso gratuito dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

HUAWEI Store è il canale ufficiale di vendita HUAWEI in Italia all’interno del quale è possibile trovare prodotti esclusivi, offerte imperdibili e coupon speciali dedicati ai propri fans.