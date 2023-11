Provo smartphone da oltre 10 anni, ecco quelli che comprerei per Natale

Era il lontano 2012 quando ho iniziato a fare questo lavoro e di smartphone ne sono passati davvero tanti sulla mia scrivania. Ne ho provati di tutti i tipi, dai classici ai pieghevoli, passando per tutti vari form factor che ci sono stati in mezzo, come per esempio i dispositivi con doppio schermo.

Non è raro, dunque, che amici e parenti mi chiedano un parere su quale smartphone sia meglio acquistare, sia in caso di pura necessità che, come in questo periodo, per capire qual è il miglior regalo di Natale tech da fare a sé stessi o ad altri.

Partendo da questo presupposto, ho deciso di stilare una lista dei migliori smartphone da considerare a Natale 2023, nella speranza che possa aiutarvi a scegliere il dispositivo disponibile sul mercato più adatto alle vostre esigenze.

La lista spazia tra modelli di diversi marchi e dal diverso cartellino del prezzo. Anche se i dispositivi elencati qui sotto non sono necessariamente i migliori smartphone in assoluto dei marchi selezionati, sono quelli che mi sentirei di indicare a chiunque voglia chiedermi un consiglio.

Come noterete mancano i flagship più costosi. Questo perché, solitamente, chi desidera uno smartphone premium ha le idee ben chiare su quale prodotto desidera e questa guida serve ad aiutare principalmente gli indecisi o chi si è dato un budget ma non sa da che parte iniziare la propria ricerca.

Prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

I migliori smartphone da regalare a Natale 2023

realme C55

Con una capienza di archiviazione di 128GB, il doppio rispetto agli altri prodotti della serie C, hai spazio a sufficienza per foto, video e molto altro. La CPU Helio G88 octa-core assicura efficienza e prestazioni affidabili nel tempo.

La batteria da 5000 mAh offre un utilizzo prolungato, e la ricarica rapida è davvero fulminea: dallo 0 al 50% in soli 29 minuti.

Vedi su Amazon

Oppo A58

La batteria da 5000mAh offre una lunga durata, supportata dalla ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Per quanto riguarda la memoria, il dispositivo dispone di 128GB di spazio di archiviazione, abbinati a 6GB di RAM. Inoltre, è dotato di una certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi d'acqua.

A bordo c'è Android 13 con tutte le funzionalità avanzate per cui il software dell'azienda è famoso. A ColorOS 13 non manca proprio nulla, troviamo temi, personalizzazione delle icone, funzioni avanzate per il multitasking e una suite di applicazioni di sistema solide e complete.

Vedi su Amazon

Samsung Galaxy A34

Il design è caratterizzato da linee semplici e colori vivaci, con una fotocamera incorporata nel corpo del dispositivo in modo discreto. La fotocamera principale da 48MP consente di catturare i vostri momenti più importanti con buona qualità, mentre la memoria da 6GB/128GB offre spazio sufficiente per il multitasking e archiviare contenuti.

La batteria da 5.000 mAh offre una durata prolungata, consentendo di dedicare più tempo a streaming e gaming. Con il supporto al 5G, il dispositivo promette sessioni di gioco fluide e download rapidi.

Vedi su Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite

La batteria da 5000 mAh è supportata dalla ricarica rapida da 67W SuperVOOC, consentendo di recuperare l'80% in soli 30 minuti. Questo permette un utilizzo prolungato per attività quotidiane come messaggistica, fotografia e streaming. La fotocamera principale da 108MP offre uno zoom lossless fino a 3x, garantendo una varietà di opzioni fotografiche.

Il sistema operativo OxygenOS 13.1, basato su Android 13, completa l'esperienza, offrendo un ambiente software rapido, pulito e intuitivo.

Vedi su Amazon

Redmi Note 12 Pro+

Mosso dal processore MediaTek Dimensity 1080 e 8GB di RAM di tipo LPDDR4X, offre una memoria interna da 256GB. La fotocamera posteriore da 200MP promette risultati dettagliati, mentre la presenza della doppia SIM offre flessibilità nella gestione della rete. La batteria da 4980mAh fornisce un'adeguata durata, ma il suo vero asso nella mancia è il supporto ad un sistema di ricarica a ben 120W.

Arriva con a bordo una versione di Android personalizzata da Xiaomi e chiamata MIUI. Nel corso dei prossimi mesi sarà aggiornato al nuovissimo HyperOS.

Vedi su Amazon

Honor 90

Con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di 183g, l'Honor 90 unisce potenza e portabilità. Sotto il cofano, il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition garantisce prestazioni superiori, supportate da una batteria da 5000mAh che si ricarica al 45% in soli 15 minuti grazie alla tecnologia Honor SuperCharge da 66W.

MagicOS 7.1, basato su Android 13, completa l'esperienza offrendo un sistema operativo fluido e altamente personalizzabile.

Vedi su Amazon

Motorola Edge 40

Il display OLED da 6,55" ha un impressionante frequenza di 144Hz, mentre il cuore pulsante dello smartphone è il processore Mediatek Dimensity 8020, tra i migliori nella fascia medio-alta del mercato. Il design sottile e leggero, con scocca in ecopelle o in vetro in base alla versione scelta, contribuisce a una sensazione di qualità e comfort durante l'uso quotidiano.

Vedi su Amazon

Xiaomi 13T Pro

Nonostante alcuni piccoli compromessi, come la riduzione della risoluzione del display rispetto a Xiaomi 13 Pro e fotocamere secondarie leggermente meno avanzate, il 13T Pro offre un pacchetto davvero interessante. Lo schermo è un eccellente AMOLED da 6,67" a 120Hz e risoluzione 1220p.

Con una generosa memoria interna da 512GB e uno schermo dalla luminosità massima di 2600 nit, questo dispositivo si distingue dalla concorrenza diretta. La batteria da 5000mAh e la ricarica rapida a 120W sono caratteristiche sorprendenti, promettendo di riportare lo smartphone dallo 0% al 100% in soli 19 minuti.

Vedi su Amazon

Apple iPhone 15

Il display Super XDR OLED da 6,1" offre un'esperienza visiva di qualità, mentre le app vengono eseguite alla massima velocità grazie al potente chipset A16 Bionic. Con ampie opzioni di archiviazione da 128GB a 512GB, gli utenti possono catturare i momenti più belli con la fotocamera principale da 48MP e la grandangolare da 12MP. Completa il pacchetto una porta USB Tipo-C.

Vedi su Amazon

Samsung Galaxy Z Flip5

La fotocamera, potenziata dal potente ISP del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, offre miglioramenti significativi nelle prestazioni di Nightography e uno zoom digitale fino a 10x migliore rispetto al modello precedente. Sebbene il prezzo di partenza sia leggermente più elevato, la decisione di eliminare la variante da 128GB a favore di una da 256GB soddisferà gli utenti con maggiore esigenza di spazio. La batteria da 3700mAh e il sistema di ricarica a 25W con cavo rimangono invariati, garantendo una solida esperienza d'uso. Si tratta del pieghevole a conchiglia di qualità che consiglierei anche a chi non è un vero appassionato della tecnologia.

Vedi su Amazon

Google Pixel 8

Questo dispositivo non si limita solo all'aspetto estetico, ma vanta anche l'ultima versione di Android, con un accesso privilegiato a un vasto assortimento di funzionalità sviluppate appositamente da Google per semplificare la vita quotidiana. Tra queste, la gestione automatica delle chiamate, la lettura e la traduzione istantanea delle notizie, un avanzato sistema di dettatura vocale e un potente utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Da non trascurare l'impegno di Google per la durata nel tempo, con la promessa di 7 anni di aggiornamenti continui sia a livello di sistema operativo che di sicurezza, assicurando così una longevità e una performance costante.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!