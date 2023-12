HUAWEI presenta FreeClip, gli auricolari TWS a forma di orecchino

Il 12 dicembre HUAWEI ha ufficialmente lanciato gli HUAWEI FreeClip, i primi auricolari true wireless open-ear del marchio che promettono un'esperienza d'ascolto innovativa per una nuova generazione di utenti. Questi auricolari combinano il design a clip, caratterizzato dalla forma ad orecchino e dalla particolare struttura clip-on, con la tecnologia Smart Wear Detection e una batteria a lunga durata.

Questi nuovi auricolari sono stati sviluppati seguendo la filosofia Fashion Forward di HUAWEI, che mira a guidare il settore dei dispositivi indossabili offrendo una combinazione di stile e ascolto open-ear e rivolgendosi a coloro che cercano un'alternativa alla moda e versatile per l'utilizzo in diverse situazioni, come sport, moda, tempo libero e mobile office, rispetto agli auricolari in-ear tradizionali.

HUAWEI FreeClip, auricolari rivolti a una nuova generazione di ascoltatori

Nel corso delle sue ricerche nel campo degli indossabili, HUAWEI ha individuato un crescente interesse da parte dei consumatori per un'esperienza di ascolto senza fili in-ear che consenta contemporaneamente di mantenere una consapevolezza dell'ambiente circostante. Gli auricolari HUAWEI FreeClip sono la risposta a questa richiesta, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per coloro che cercano un'alternativa adatta sia al fitness che all'ambiente lavorativo, adattondosi perfettamente ad ogni situazione con stile ed eleganza.

Design studiato nei minimi particolari per il massimo comfort

Per sviluppare gli auricolari open-ear con un design confortevole ed ergonomico, HUAWEI ha condotto una serie di test su utenti reali, identificando tre elementi chiave: Comfort Bean, Acoustic Ball e C Bridge.

Il Comfort Bean adotta una forma a fagiolo che si adatta alle curve e alle varie conformazioni dell'orecchio per garantire il massimo comfort.

adotta una forma a fagiolo che si adatta alle curve e alle varie conformazioni dell'orecchio per garantire il massimo comfort. L' Acoustic Ball è progettato in base alle forme reali delle parti inferiori dell'orecchio, garantendo un'aderenza senza fastidi sulla pelle.

è progettato in base alle forme reali delle parti inferiori dell'orecchio, garantendo un'aderenza senza fastidi sulla pelle. Il design ergonomico del C Bridge collega il Comfort Bean e l'Acoustic Ball, integrando un sensore adattivo per regolare il meccanismo di chiusura e ridurre la pressione sulla cartilagine dell'orecchio.

Realizzati con il più avanzato processo di ingegneria di precisione nel settore e dotati di nove fili conduttori interni, assicurano una vestibilità sicura e confortevole.

Gli auricolari HUAWEI FreeClip rimangono comodamente fissi nell'orecchio anche per un'intera giornata d'ascolto, offrendo fino a 8 ore di riproduzione musicale e 36 ore con la custodia di ricarica. Questa lunga durata è essenziale per coloro che necessitano di utilizzare gli auricolari per periodi prolungati, come una giornata lavorativa completa o il doppio di una maratona di 4 ore.

Inoltre, il design innovativo a clip degli HUAWEI FreeClip non ostruisce il condotto uditivo, garantendo massimo comfort e consentendo di rimanere in contatto con l'ambiente circostante e i rumori esterni, come il traffico. Questo li rende ideali per la pratica di sport e attività all'aperto.

Gli auricolari sono anche resistenti all'acqua, alla polvere e agli schizzi con un grado di protezione IP54, conferendo loro versatilità per l'uso durante l'attività fisica, l'ascolto di musica o le chiamate vocali tramite Bluetooth. Inoltre, un condotto di soppressione del suono contribuisce a ridurre il rumore del vento, risultando particolarmente efficace per gli appassionati di sport all'aperto come il ciclismo su strada.

Stop alle differenze tra orecchio sinistro e destro con la tecnologia Smart Wear Detection

Una caratteristica comune ai modelli di auricolari true wireless in-ear è la distinzione tra l'auricolare destro e sinistro, cosa che potenzialmente genera un'esperienza audio inefficace o fastidiosa a causa della discrepanza tra la forma dell'orecchio e quella degli auricolari. Huawei ha affrontato questa sfida con HUAWEI FreeClip, gli innovativi auricolari open-ear che eliminano la necessità di distinguere tra l'orecchio destro e sinistro.

Grazie alla tecnologia Smart Wear Detection, questi auricolari si adattano al tipo di orecchio, prioritizzando la comodità dell'utente. Questo approccio intuitivo offre un'esperienza d'uso piacevole e confortevole, evitando i problemi comuni associati agli auricolari non abbinati, come un suono poco nitido o fastidi durante l'ascolto. Gli HUAWEI FreeClip sono interscambiabili, grazie ai canali audio sinistro-destro autoadattivi, consentendo di indossare entrambi gli auricolari su qualsiasi orecchio e ottimizzando la durata della batteria. Questa flessibilità è particolarmente utile in situazioni in cui si necessita di utilizzare un solo auricolare, ad esempio per rispondere rapidamente a una chiamata vocale.

Suono nitido e minor dispersione sonora

Tra le preoccupazioni più diffuse fra gli utenti in posesso di auricolari open-ear troviamo il potenziale rischio di un suono poco nitido o di dispersione acustica. HUAWEI FreeClip affronta questa problematica utilizzando una tecnologia di ascolto open-ear avanzata che si avvale di due componenti chiave: un'unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm e un sistema a onde sonore inverse. Questi elementi collaborano sinergicamente per migliorare la chiarezza audio e prevenire la dispersione del suono.







L'unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm offre una maggiore capacità di gestione degli altoparlanti, garantendo una riproduzione del suono cristallina, in particolare nelle diverse sfumature della musica ascoltata.

Il sistema a onde sonore inverse, integrato nella sfera acustica, regola il volume annullando delicatamente le onde sonore. Questo contribuisce a creare un'esperienza di ascolto più sicura e coinvolgente, riducendo gli effetti delle onde sonore a distanza e minimizzando la dispersione del suono. In aggiunta, le doppie prese d'aria sulla parte posteriore della sfera acustica di HUAWEI FreeClip compensano in modo inverso le onde sonore di dispersione, riducendo così efficacemente la dispersione complessiva del suono.

HUAWEI FreeClip, quanto costano e dove acquistarle

HUAWEI FreeClip sono disponibili dal 12 dicembre direttamente su HUAWEI Store nelle colorazioni Black e Purple al prezzo di 199,90 euro. Fino al 31 dicembre, con l’acquisto di HUAWEI FreeClip si riceverà automaticamente HUAWEI Band 8 in omaggio.

