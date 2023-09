In occasione del ritorno a scuola nel 2023, vi segnaliamo che anche lo store Huawei sta offrendo ottime opportunità di acquisto, con sconti fino al 50%. Inoltre, per gli studenti universitari sono disponibili coupon esclusivi che si traducono in un risparmio ancora più consistente.

Il notebook è tra i dispositivi più essenziali per uno studente, perché consente di completare compiti, condurre ricerche e partecipare a lezioni online anche da casa. Questo rende le offerte sugli Huawei Matebook molto allettanti. Tuttavia, è importante tenere presente che gli sconti variano settimanalmente. Di conseguenza, alcuni modelli di Matebook attualmente in promozione potrebbero non esserlo più nei giorni successivi. Le offerte sono aperte a tutti ma, come detto, gli studenti universitari godono di un trattamento speciale: possono beneficiare di uno sconto extra fino al 12% semplicemente iscrivendosi a UniversityBox e incollando poi il coupon che vi verrà inviato.

Come accennato in precedenza, tra le offerte top per gli studenti spiccano i Matebook di Huawei. Per coloro che necessitano di un dispositivo leggero, veloce e potente, il Huawei Matebook 14 rappresenta la scelta ideale. Attualmente in offerta a soli 799,00€ anziché 1.149,00€, questo modello è accompagnato da un omaggio interessante: gli auricolari FreeBuds SE dal valore commerciale di 49,90€. Va sottolineato che il Huawei Matebook 14 non solo vanta prestazioni tecniche di alto livello, ma è anche dotato di uno schermo touchscreen, un elemento vantaggioso per uno studente. Questa caratteristica offre un’interazione intuitiva e agevole, potenziando ulteriormente l’esperienza di apprendimento e lavoro.

Per coloro che preferiscono uno schermo da 15 pollici, il Huawei Matebook D 15 rappresenta la scelta più appropriata. Attualmente in promozione al prezzo di 599,00€ anziché 799,00€, questo modello non solo offre un ampio display, ma anche altri vantaggi. Il suo corpo raffinato in metallo sottile e leggero, i tempi di ricarica rapidi grazie al caricatore da 65W incluso e l’accesso immediato e sicuro al sistema tramite l’impronta digitale sono tutti elementi che ne fanno un’opzione attraente.

Se volete l’ammiraglia dell’azienda, il MateBook X Pro 2023 rappresenta la scelta ideale. Disponibile in questo momento al prezzo di 1.999,00€ anziché 2.199,00€, offre uno sconto di 200,00€, il quale diventa ancora più allettante grazie all’aggiunta dell’orologio Watch GT 3 Pro in omaggio. Nel caso invece si stia cercando il massimo delle prestazioni, con il processore Intel Core i9, l’offerta relativa al MateBook 16s non può essere ignorata. Questo modello è attualmente disponibile a soli 1.199,00€ anziché 1.899,00€. Tuttavia, è importante notare che lo sconto su quest’ultimo modello sarà valido solo fino al 3 settembre.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Huawei dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.