I bellissimi wallpaper dei nuovi iMac da scaricare su tutti i vostri dispositivi

Nella serata di ieri si è tenuto il primo evento Apple per il 2021. Durante il corso dell’evento in streaming l’azienda di Cupertino ha annunciato una nuova colorazione di iPhone 12, una nuova Apple TV 4K, i nuovi iPad Pro e i coloratissimi iMac dotati di chip Apple M1. Se questi ultimi hanno attirato la vostra attenzione sicuramente i loro wallpaper faranno al caso vostro!

Apple ha finalmente annunciato al grande pubblico la nuova generazione di iMac basati su processori Apple Silicon. La novità che però più salta all’occhio di questi nuovi modelli di All-in-One del brand è il completo redesign estetico e l’arrivo di sette colorazioni pastello davvero uniche ed interessanti, le quali richiamano i colori dell’iconico iMac G3.

Gli iMac 2021 saranno disponibili in blue, verde, argento, arancione, viola, rosso e giallo e sono stati mostrati durante l’evento digitale in accoppiata a dei bellissimi sfondi colorati dai temi astratti.

“Con una gamma di colori – verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento – il nuovo design dell’iMac personalizza ed eleva qualsiasi spazio come nessun altro computer. iMac presenta colori più tenui e bordi più sottili sulla parte anteriore per permettere agli utenti di concentrarsi sui loro contenuti, mentre la parte posteriore si illumina di colori audaci e saturi“, illustra l’azienda.

Se siete rimasti colpiti dai wallpaper dei nuovi iMac e volete utilizzarli sul vostro smartphone, tablet oppure computer siete nel posto giusto! Ogni colore di iMac ha un suo personale sfondo colorato e per ogni colore esiste una variante chiara ed una scura.

Per scaricare lo sfondo dalla galleria qui sotto cliccate sull’immagine di cui volete effettuare il download. In alto a destra comparirà un pulsante per visualizzare l’immagine a schermo intero. Una volta caricato lo sfondo a piena risoluzione:

– fate click con il tasto destro del mouse e selezionate Salva immagine con nome dal menu a tendina Da smartphone o tablet – toccate e tenete premuto il dito sull’immagine per qualche istante, dopo di che selezionate la voce Salva immagine con nome