Apple lavora a un Mac "clone" di Surface Studio? Spunta un brevetto

Apple ha recentemente depositato un brevetto che ha scatenato un dibattito sulla possibilità di un futuro iMac con supporto touch. Pubblicato il 7 marzo 2024, il brevetto presenta un computer dotato di un display che può essere orientato in diverse posizioni e angolazioni, alludendo ad alcune similitudini con il Microsoft Surface Studio.

Le immagini incluse nel brevetto mostrano varie configurazioni di questo display orientabile, che potrebbero risultare particolarmente utili per artisti e creativi. Tuttavia, sebbene il brevetto rappresenti un'idea interessante, non fa menzione esplicita del supporto touch.

Apple

Il brevetto di Apple fa parte di una serie di applicazioni precedenti che risalgono al 2010. Tuttavia, come spesso accade con i brevetti tecnologici, non esiste alcuna garanzia che i concept presentati diventeranno realtà in prodotti commerciali.

Sebbene la possibilità di un iMac con supporto touch sia indubbiamente affascinante, è improbabile che Apple adotti tale soluzione nel breve termine. Le specifiche del brevetto non menzionano questa funzionalità, e i prodotti Apple già in commercio suggeriscono una certa riluttanza nell'integrare tale funzionalità nei sistemi desktop del brand. Inoltre, anche se il design del nuovo iMac forse somiglierà al Surface Studio, potrebbe differire significativamente nelle funzionalità e nell'esperienza utente.