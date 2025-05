I connettori 16-pin della RTX 4090 si fondono? Gli utenti creano rimedi fai-da-te

I connettori di alimentazione 16-pin (12VHPWR) continuano a rappresentare un incubo per molti possessori di schede grafiche di ultima generazione. Nonostante la frequenza delle segnalazioni sia diminuita negli ultimi mesi, il problema dei connettori che si fondono rimane una preoccupazione concreta. La comunità di appassionati ha iniziato a sviluppare soluzioni alternative fai-da-te, in assenza di risposte definitive da parte dei produttori. Questi interventi artigianali, pur essendo ingegnosi, sollevano interrogativi sulla sicurezza e l'affidabilità di componenti che costano migliaia di euro.

Tra le risposte più interessanti al problema emerge quella di un utente Reddit, malcanore18, che ha condiviso la propria esperienza dopo aver subito la fusione del connettore della sua GeForce RTX 4090. La sua soluzione? L'integrazione di sei minuscoli fusibili nel cavo di alimentazione 16-pin. L'idea, pur non essendo esteticamente raffinata, appare funzionale: se uno dei pin dovesse assorbire troppa corrente, il fusibile corrispondente salterebbe, innescando una reazione a catena per gli altri fusibili e prevenendo danni maggiori alla costosa scheda grafica.

Un altro utente ha suggerito di utilizzare fusibili ripristinabili, che hanno il vantaggio di resettarsi automaticamente dopo un incidente senza necessità di sostituzione. Questa soluzione, seppur temporanea, rappresenta un compromesso accettabile considerando che sostituire qualche fusibile risulta decisamente meno oneroso che riparare o sostituire una scheda grafica da oltre 1.500 euro.

Non tutti hanno scelto di intervenire sul connettore. Un utente identificato come jlodvo ha optato per un approccio più radicale, facendo rimuovere completamente il connettore problematico e saldando direttamente ciascun filo alla scheda grafica. Una soluzione estrema ma efficace, particolarmente pratica per chi possiede un alimentatore modulare che consente di disconnettere il cavo dal lato dell'alimentatore quando è necessario rimuovere la scheda grafica.

Ancora più elaborata la soluzione proposta dall'utente IMI4tth3w, che ha descritto come ha risolto il problema su una scheda L40 con connettore fuso. Il suo metodo ha previsto la rimozione del connettore danneggiato e la riprogettazione dei cavi per utilizzare due normali connettori PCIe a 8 pin. L'autore ha però avvertito che questa soluzione potrebbe non essere applicabile a tutte le schede grafiche, essendo specifica per il design della L40.

È sconcertante che questi problemi continuino a manifestarsi, soprattutto su schede grafiche NVIDIA che rappresentano un investimento significativo per gli acquirenti. Nonostante le numerose teorie sulla causa di queste fusioni, non è ancora arrivata una risposta definitiva da parte di NVIDIA. Nel frattempo, molti proprietari di queste costose schede grafiche vivono con l'ansia che un giorno possano sentire odore di plastica bruciata provenire dal loro sistema.

I produttori di schede grafiche e alimentatori hanno implementato alcune contromisure specifiche, come connettori colorati per garantire che siano adeguatamente inseriti o sensori speciali all'interno degli alimentatori. Tuttavia, queste soluzioni sembrano insufficienti di fronte alla persistenza del problema.

Le soluzioni fai-da-te proposte dalla comunità, per quanto ingegnose e funzionali, rappresentano risposte artigianali a un difetto che non dovrebbe esistere su componenti di fascia alta. La frustrazione degli utenti è palpabile: dopo aver investito somme considerevoli in hardware all'avanguardia, si ritrovano a dover implementare soluzioni di fortuna per evitare potenziali danni catastrofici.

Resta da chiedersi quanto ancora gli utenti dovranno attendere prima che i produttori riconoscano apertamente il problema e implementino una soluzione definitiva, piuttosto che lasciare che la comunità continui a sviluppare rimedi artigianali che, per quanto efficaci, non dovrebbero essere necessari su prodotti considerati d'eccellenza nel settore tecnologico.