Un recente articolo pubblicato su Cell Reports Physical Science afferma che il rivestimento dei dissipatori di calore con idrogel può aumentare significativamente il raffreddamento passivo. Il documento descrive l’utilizzo di una Moisture Thermal Battery basata su idrogel per gestire il raffreddamento passivo di dispositivi elettronici come FET da 100W e CPU Intel Core i5-4690 da 84W. I risultati dei test sono stati molto positivi, mostrando che l’uso della MTB ha permesso ai componenti elettronici di funzionare a circa 15°C in meno rispetto al solo heatsink.

Gli scienziati dell’Università della California hanno sottolineato che il raffreddamento dei componenti elettronici è un’attività cruciale ma costosa, con i costi principali legati all’uso di energia e acqua. Se si riuscisse a migliorare il raffreddamento passivo, si avrebbe una riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.

Photo Credit: University Of California

Il rivestimento in idrogel rilascia acqua che evapora quando i componenti sono sotto carico, mentre quando l’elettronica è a riposo ricarica il suo contenuto di umidità in preparazione per il successivo carico di lavoro. Questo rende il raffreddamento con idrogel perfetto per le applicazioni con carichi di lavoro ciclici come le torri cellulari 5G e i data center. Inoltre, questo sistema potrebbe essere particolarmente utile nei luoghi con elevati livelli di umidità relativa, come i tropici.

Gli studiosi sostengono che la MTB costituisce una soluzione scalabile con un prezzo relativamente basso (12 dollari per unità). In situazioni in cui da sola non è sufficiente, può essere utilizzata in sistemi ibridi con heat pipe, camere di vapore o raffreddamento a liquido. In aggiunta, è possibile ottimizzare l’MTB per il proprio caso d’uso specifico, ad esempio con una superficie più ampia o un rivestimento idrogel più sottile, se permesso dai vincoli di progettazione. Tuttavia, non è ancora chiaro quali siano le prestazioni di questa soluzione con carichi di lavoro non ciclici o con consumi più elevati, che saranno oggetto di ulteriore ricerca.