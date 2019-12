I migliori corsi Udemy del 2019 in offerta a partire da 10,99 euro solo per 3 giorni

Udemy festeggia la fine di questo 2019 proponendo una nuova campagna di sconti questa volta dedicati ai migliori corsi di questo anno solare. Da oggi fino al 19 dicembre potrete acquistare centinaia di corsi online selezionati tra quelli più di successo del 2019 con un costo che parte da soli 10,99 euro. Vi ricordiamo che Udemy è la risorsa online per l’apprendimento e l’insegnamento leader a livello mondiale, in cui gli studenti possono acquisire nuove competenze grazie a contenuti on demand disponibili in una libreria di oltre 130.000 corsi completi e master tenuti da docenti esperti. L’ampio catalogo di corsi, di cui centinaia in italiano, copre le più svariate competenze richieste attualmente nel mondo del lavoro, come ad esempio: sviluppo web e app, linguaggi di programmazione, IT e software, marketing, design, business e finanza, lingue, produttività in ufficio, sviluppo personale, ma anche hobby e molto altro.

Con “I migliori corsi Udemy” avrete accesso a tantissime proposte prese dalle categorie elencate poco sopra ma, per facilitarvi la scelta, abbiamo fatto una selezioni di alcuni dei migliori corsi a cui potreste iscrivervi. Ecco quindi la nostra selezione creata appositamente per voi.

I migliori corsi online in offerta

Business English per tutti

Questo videocorso ti permetterà acquisire le frasi e le espressioni fondamentali richieste nel mondo del lavoro. Dopo questo corso potrai scrivere una lettera formale con più scioltezza, saprai rispondere celermente ad una conversazione telefonica, affrontare un colloquio con più dimistichezza o presentare un grafico o un prodotto tutto questo parlando in inglese! Non è necessario conoscere la lingua ad un livello avanzato, con poche semplici tecniche potrai affacciarti sul mondo del lavoro con più disinvoltura. Don’t be shy, English isn’t that hard afer all… See you in!

Le Basi del Graphic Design

Questo è un video corso intensivo di Graphic Design che ti prende per mano, portandoti da zero allo sviluppo completo di un progetto grafico. Dallo studio delle primitive geometriche, al logo, fino alla progettazione e impaginazione delle pagine pubblicitarie, con alcuni approfondimenti su oggetti promocomunicazionali come depliant, manifesti, locandine a altro.

A chi è rivolto questo corso: Aspiranti Graphic Design

Studenti dei corsi universitari di Comunicazione Visiva

Professionisti della comunicazione pubblicitaria

Unreal Engine 4: Dal Game Design al Videogioco Completo

Il primo corso italiano completo su Unreal engine 4 che ti spiegherà le basi del videogame making ricreando un grande classico dei generi platform come Crash Bandicoot. Se vuoi imparare tutto del videogame making da come si ragiona l’idea di un videogioco e si creano i documenti alla programmazione in generale fino a creare un prototipo tecnico funzionante allora sei nel posto giusto!

Corso completo di Erboristeria

Impara a conoscere le erbe e ad utilizzarle in maniera appropriata. Il corso di erboristeria è strutturato in 12 lezioni Video e 12 Pdf. L’allievo potrà seguire comodamente i filmati dal proprio PC. Ogni lezione sarà, accompagnata da un riassunto in PDF stampabile. Il corso è aperto a tutti coloro che amano le erbe e a chi già ne fa una professione.

Impara Linux: dalle basi alla certificazione LPI – Exam 101

Grazie a questo corso pratico imparerai tutto ciò che c’è da sapere su Linux ed il suo ecosistema, tramite spiegazioni ed esempi concreti di utilizzo. Al termine, se vorrai, potrai anche affrontare i due esami LPI e conseguire una certificazione professionale riconosciuta internazionalmente. Questo corso è relativo al primo esame di certificazione LPIC-1 (Exam 101) Il programma del corso è pensato per imparare Linux dalle basi e conoscere ogni suo aspetto: dalla diagnostica dei problemi più comuni all’amministrazione / gestione di Server Linux e PC Desktop; apprenderai le conoscenze necessarie per comprendere e personalizzare ogni aspetto del sistema Linux. Una dispensa completa ed indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi al mondo Linux con consapevolezza e farsi solide basi.

Master in Social Media Marketing

L’obiettivo principale del corso di Social Media Marketing è fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le giuste chiavi di lettura delle logiche del marketing online, con particolare riferimento all’utilizzo dei social media. Inoltre, si acquisiranno le indispensabili competenze teoriche e pratiche della comunicazione digitale e del web publishing, al fine di formare degli figure professionali in grado di progettare, lanciare e gestire campagne marketing che promuovono business, progetti e aziende sul web. Saranno forniti gli strumenti teorici ed operativi per sviluppare le competenze strategiche del social media manager, tra cui la capacità di creare brand awareness sui mezzi digitali, l’incremento del traffico web, l’acquisizione di contatti e clienti e la misurazione delle performance delle campagne online.

