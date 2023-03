Tramite un comunicato stampa, Endorfy, un marchio in rapida crescita nel settore delle componenti e periferiche per computer, ha recentemente annunciato il lancio di due nuovi alimentatori: Endorfy Vero L5 Bronze 600W e Endorfy Vero L5 Bronze 700W. Entrambi i dispositivi sono stati progettati per rispondere alle esigenze di un’ampia gamma di utenti, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Endorfy Vero L5 Bronze 600W è un alimentatore di alta qualità dotato di convertitori DC-DC per regolare le tensioni e fornire una potenza continua di 600 watt. Grazie all’utilizzo di condensatori elettrolitici Teapo di provenienza taiwanese, il dispositivo è in grado di operare a temperature che possono raggiungere i 105°C. Inoltre, ha conseguito la certificazione 80 Plus Bronze per l’efficienza energetica. Per garantire la sicurezza, l’alimentatore è provvisto di protezioni contro cortocircuiti, sovraccarichi e altri eventuali problemi. La ventola Stratus, silenziosa e dotata di cuscinetti FDB, assicura un funzionamento a temperature ottimali. Il design compatto, con una lunghezza di soli 14 cm, permette di installare facilmente l’alimentatore anche nei computer di dimensioni ridotte.

Photo Credit: Endorfy

Endorfy Vero L5 Bronze 700W presenta caratteristiche simili al modello da 600W, ma offre una potenza continua di 700 watt. Anche questa versione è equipaggiata con convertitori DC-DC, condensatori elettrolitici Teapo e possiede la certificazione 80 PLUS Bronze. Le protezioni contro cortocircuiti, sovraccarichi e altri problemi, insieme alla ventola silenziosa Stratus con cuscinetti FDB, garantiscono un funzionamento sicuro e affidabile. Il design compatto di questo modello lo rende adatto anche all’installazione in sistemi piuttosto piccoli.

I nuovi alimentatori Endorfy sono disponibili sul mercato da oggi. Di seguito trovate i prezzi dei due modelli proposti:

Endorfy Vero L5 Bronze 600W: 59€

Endorfy Vero L5 Bronze 700W: 69€

Questi alimentatori rappresentano una soluzione ideale per coloro che cercano dispositivi ad alte prestazioni e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze di diversi tipi di consumatori.