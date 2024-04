Il CEO Nvidia consegna il sistema AI più veloce al mondo, basato sul chip DGX H200

Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha consegnato personalmente il primo sistema AI basato su DGX H200, che si ritiene il più veloce al mondo. Questo evento è stato segnato da una foto pubblicata su Twitter/X, dove Huang appare insieme a Sam Altman e Greg Brockman di OpenAI, con il sistema supercomputer “autografato” da Huang stesso. .

Il DGX H200 rappresenta un balzo generazionale rispetto al precedente H100, con una memoria di 141 GB a 4.8 TB/s, rispetto agli 80 GB e 3.3 TB/s del modello precedente. Questo server, dotato del nuovo H200 Tensor Core GPU, è definito da Nvidia "la GPU più potente al mondo per potenziare i carichi di lavoro AI", una dichiarazione difficile da contestare.

Questa consegna non è solo una mostra di tecnologia avanzata ma riporta alla mente il precedente evento del 2016, quando Huang consegnò il primo DGX-1 a Elon Musk. Oggi Musk non è più parte del progetto OpenAI - anzi ci sono accese controversie - ma resta una collaborazione strategica tra le più importanti. Queste aziende sono tra quelle che più di tutte stanno plasmando il mondo moderno - e proprio per questo tutti dovremmo sapere almeno le informazioni essenziali su di loro.

La consegna del DGX H200 da parte di Huang evidenzia il ruolo cruciale di Nvidia nel settore dell'AI e dell'elaborazione dati. Questo evento sottolinea l'importanza della collaborazione tra aziende leader nell'innovazione tecnologica e nell'avanzamento dell'AI, nonostante le tensioni nel panorama dell'AI e delle sue implicazioni etiche. La domanda rimane se Musk riceverà un supercomputer AI simile per il prossimo progetto di IA di Grok, ma per ora, il focus è sulla potenza del DGX H200 nel guidare il futuro dell'intelligenza artificiale.