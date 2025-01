I nuovi laptop da gaming di MSI sono un mix di potenza e mitologia norrena

MSI si presenta al CES 2025 con una gamma di laptop che ridefinisce i confini delle prestazioni, del design e della tecnologia. La nuova line-up, alimentata dalle potentissime GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, abbinate a processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen, promette di soddisfare le esigenze di gamer, professionisti e creativi.

Innovazione grafica con le GeForce RTX 50 Series

I nuovi laptop MSI sono equipaggiati con le GPU GeForce RTX 50 Series basate sull'architettura NVIDIA Blackwell. Questi chip rappresentano lo stato dell'arte per potenza e funzionalità AI, consentendo un salto di qualità nelle prestazioni grafiche. Con il supporto di NVIDIA DLSS 4, i laptop MSI offrono immagini straordinarie e velocità di elaborazione senza precedenti, ideali per il gaming, la creazione di contenuti e lo sviluppo AI.

Inoltre, i modelli con funzionalità NVIDIA NIM permettono a sviluppatori e appassionati di sfruttare assistenti AI e flussi di lavoro ottimizzati, rendendo queste macchine strumenti versatili anche per applicazioni professionali avanzate.

Modelli di punta e raffinatezza nel design

Tra i protagonisti spicca il MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, un laptop unico nel suo genere, caratterizzato da un design ispirato alla mitologia norrena. Draghi e rune nordiche adornano il telaio, fondendo arte e potenza. Dotato di una GPU GeForce RTX 5090 e un display miniLED 16:10 da 18 pollici con risoluzione UHD+, offre prestazioni grafiche di altissimo livello e una fedeltà cromatica impeccabile, supportata dalla tecnologia VESA DisplayHDR 1000.

MSI introduce anche delle soluzioni innovative per la gestione termica, come un esclusivo sistema di raffreddamento che include heat pipe per SSD, capaci di ridurre le temperature operative di 10°C. La tecnologia Super RAID 5 combina SSD PCIe Gen 5 e Gen 4, raggiungendo velocità di lettura fino a 18.000 MB/s, garantendo tempi di caricamento ridotti e un accesso ai dati più rapido.

Potenza per ogni esigenza: dai gamer ai professionisti

Per i gamer, MSI offre modelli come il Raider 18 HX e lo Stealth 18 HX, entrambi con GPU Nvidia RTX 5080 o RTX 5090 e processori Intel Core Ultra 275HX o AMD Ryzen 9955HX3D. Questi dispositivi combinano prestazioni elevate con un design elegante e robusto, adatti a chi cerca il massimo delle prestazioni.

Anche i professionisti possono contare su MSI, grazie alla nuova serie VenturePro, progettata per la produttività e il lavoro creativo. Dotata di CPU Intel e GPU Nvidia di ultima generazione, questa linea assicura una gestione fluida delle attività più impegnative e una batteria ottimizzata per prolungare la produttività fino a 5 ore extra.

Innovazioni per il futuro

MSI non ha trascurato il lato pratico e tecnologico: la connettività è garantita da Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e porte Thunderbolt 5. La sicurezza è affidata a soluzioni come TPM 2.0, webcam IR con otturatore e Kensington Lock. Inoltre, il supporto per display fino a 8K e tecnologie audio avanzate come Nahimic 3 e Hi-Res Audio completano l’esperienza utente.

Disponibilità e aspettative

MSI non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi e sulla disponibilità dei nuovi laptop. Tuttavia, la gamma presentata al CES 2025 promette di posizionarsi come una delle più avanzate e versatili sul mercato. Possiamo aspettarci ulteriori dettagli nei prossimi mesi, con una lineup che si prepara a soddisfare esigenze diverse, dai gamer professionisti, passando per i creativi, fino agli utenti business.