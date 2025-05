DeepCool ridefinisce il raffreddamento dei PC al COMPUTEX

Nel vibrante scenario del COMPUTEX 2025, uno degli eventi più attesi nel panorama tecnologico globale, DeepCool ha alzato il sipario su una gamma di nuovi prodotti che puntano a ridefinire le prestazioni e l'estetica dei componenti per PC. L’azienda, leader nella produzione di hardware ad alte prestazioni, ha presentato le sue ultime innovazioni dal 20 al 23 maggio presso il Nangang Exhibition Center di Taipei, promettendo un'esperienza di raffreddamento all'avanguardia per appassionati, gamer e professionisti.

Tra le principali novità spicca l’ASSASSIN VC ELITE WH, un dissipatore ad aria dotato di camera di vapore, progettato per affrontare le esigenze più estreme dei sistemi ad alte prestazioni. Questo nuovo modello si distingue per il suo design elegante in bianco e per la sua capacità di supportare CPU Intel e AMD con Thermal Design Power (TDP) elevato, il tutto garantendo un funzionamento estremamente silenzioso. L’integrazione della camera di vapore rappresenta un salto qualitativo significativo, assicurando una dispersione del calore più efficiente, elemento cruciale per chi pretende stabilità anche sotto stress intensivo.

Parallelamente, DeepCool ha rinnovato una delle sue serie più apprezzate: la linea AK. Dopo il successo globale riscosso dal debutto del 2021, i dissipatori della seconda generazione AK G2 arrivano con una serie di migliorie tangibili. Tra queste, spiccano un controllo termico perfezionato, la tecnologia 0-RPM Startup con sistema Activate Clearing Tech (ACT), e una modalità AI Smart Mode capace di bilanciare automaticamente le prestazioni con la rumorosità. Inoltre, il nuovo design estetico viene accompagnato da un sistema di montaggio decentrato che garantisce compatibilità con socket come Intel LGA1851 e AMD AM5, rispondendo alle esigenze delle ultime piattaforme hardware.

Per chi preferisce soluzioni a liquido, DeepCool ha presentato con enfasi la sua nuova linea di sistemi All-In-One, guidata dal modello SPARTACUS. Disponibile nelle versioni da 360mm e 420mm, questo raffreddamento a liquido si distingue per un imponente schermo LCD IPS da 3,4 pollici, un elegante guscio in alluminio e una nuova generazione di ventole potenti ed efficienti. Il design non è solo accattivante ma anche funzionale, offrendo monitoraggio in tempo reale e possibilità di personalizzazione avanzata. A completare la proposta si aggiunge il modello LQ ULTRA, che offre un’opzione più compatta ma comunque performante, con sistema di illuminazione ARGB, pompa con monitoraggio integrato e controllo via software, disponibile nei tagli da 240mm e 360mm.

L’attenzione di DeepCool per l’integrazione e il design si riflette anche nelle nuove proposte di case con raffreddamento liquido. Il GENOME III rappresenta l’evoluzione naturale della precedente generazione, il GENOME II, portando con sé miglioramenti mirati sia in termini tecnici che estetici. Dotato di un sistema di raffreddamento integrato da 420mm, serbatoio a vista e un display LCD da 5,5 pollici, questo case punta a un’esperienza personalizzabile e all’altezza delle aspettative più elevate.

Accanto ad esso, il modello CL6600 colpisce per un design audace denominato HyperSplit, che rompe con gli schemi tradizionali dei tower. Equipaggiato con un sistema di raffreddamento a liquido da 360mm, supporto per schede madri con connettori posteriori e spazio per ben otto ventole, questo case si propone come soluzione ideale per chi cerca performance eccezionali senza scendere a compromessi sull’estetica.

Con questa nuova line-up, DeepCool non solo rinnova la sua proposta commerciale, ma lancia anche un chiaro messaggio al mercato: il futuro dell’hardware passa da soluzioni integrate e intelligenti.