I nuovi MacBook Pro con processore M4 sono finalmente disponibili

Oggi Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro dotati dei chip M4, M4 Pro e M4 Max. Con una serie di novità molto interessanti, i nuovi MacBook Pro segnano un significativo passo in avanti nel mondo dei laptop professionali.

Come per gli ultimi prodotti presentati negli scorsi giorni, anche i nuovi MacBook Pro sono progettati per sfruttare appieno Apple Intelligence, anche se tutti i MacBook con processori della famiglia M saranno pienamente compatibili con l'intelligenza artificiale di Cupertino.

Disponibile nelle colorazioni Nero Spaziale e Argento, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 parte da 16 GB di memoria e costa 1949€. I modelli di fascia superiore da 14 e 16 pollici, con chip M4 Pro e M4 Max, sono dotati di porte Thunderbolt 5, le quali offrono velocità di trasferimento più elevate e connettività avanzata con i display compatibili.

Tutte le varianti presentano un display Liquid Retina XDR migliorato, che ora arriva fino a 1000 nit di luminosità per i contenuti SDR, con una nuova opzione di rivestimento nano-texture per ridurre i riflessi, e vantano una durata della batteria pari a 24 ore.

Costruiti con tecnologia di seconda generazione a 3 nanometri, i chip M4 offrono prestazioni di altissimo livello, sia in termini di velocità di elaborazione a singolo core sia in modalità multithread, grazie a un’architettura avanzata che include acceleratori di machine learning, una GPU migliorata e un Neural Engine più rapido ed efficiente.

La memoria unificata più veloce e una maggiore larghezza di banda consentono di gestire agilmente anche i modelli di intelligenza artificiale più complessi. Grazie all’efficienza energetica del chip M4, gli utenti possono contare su un’autonomia record fino a 24 ore con una singola carica.

I nuovi modelli da 14 e 16 pollici con M4 Pro e M4 Max includono due porte Thunderbolt 5, una tecnologia che raddoppia la velocità di trasferimento, portandola a 120 Gb/s, e consente l’uso di periferiche avanzate come schermi esterni con risoluzione fino a 8K.

Il display Liquid Retina XDR include un’opzione nano-texture (che costa 170€ in più) che riduce i riflessi, mentre la fotocamera da 12 MP con Center Stage rende le videochiamate più dettagliate e professionali senza bisogno di una camera addizionale.

I nuovi MacBook sono già disponibili per il pre-ordine sul sito di Apple (e a breve arriveranno anche su Amazon), le spedizioni partiranno dal 8 novembre e il prezzo di partenza è di 1949€.