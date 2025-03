MacBook Pro M4: nuovo record di prezzo, scende di altri 100€

Apple e Amazon continuano a sorprendere gli appassionati di tecnologia con un'offerta imperdibile: il MacBook Pro M4 scende di prezzo sul colosso dell'e-commerce, passando da 1949€ a 1699€. Questo sconto di 100€ sul precedente minimo storico rende più accessibile un notebook per lavoro che già si distingue per le sue prestazioni elevate. Mentre i preordini per il MacBook Air con chip M4 sono aperti, la versione Pro si conferma una scelta eccellente per chi cerca un mix perfetto di potenza e versatilità.

MacBook Pro con chip M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Pro con chip M4 è consigliato a utenti creativi e a chi lavora con applicazioni esigenti come Adobe Creative Cloud o Microsoft 365. Con i suoi 10 core di CPU e GPU, 16GB di memoria unificata e uno straordinario display Liquid Retina XDR, questo portatile soddisfa le necessità di designer, videomaker e sviluppatori che necessitano di potenza di calcolo elevata sulla mobilità. L'autonomia fino a 24 ore vi permetterà di lavorare un'intera giornata senza preoccuparvi della ricarica.

Se siete già nell'ecosistema Apple, questo MacBook Pro si rivela un'aggiunta preziosa che si integra perfettamente con iPhone e altri dispositivi. La connettività completa con porte Thunderbolt 4, HDMI e lettore di schede SDXC lo rende ideale anche per fotografi e videomaker che necessitano di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni.

La videocamera 12MP con Center Stage e l'audio professionale a sei altoparlanti completano un pacchetto premium che, ora in offerta di 250€, rappresenta un investimento sensato per chi cerca prestazioni al top e longevità. La combinazione di potenza di calcolo, autonomia estesa, display di qualità professionale e perfetta integrazione con l'ecosistema Apple lo rende ideale per chi cerca un portatile all'avanguardia che garantisca produttività e affidabilità in ogni situazione.

Vedi offerta su Amazon