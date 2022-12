Oltre ai tre processori Ryzen 7000 X3D, di cui vi abbiamo parlato più approfonditamente in questa nostra notizia, AMD dovrebbe lanciare anche alcune CPU “Non-X” già il prossimo 10 gennaio. Stando alle fonti dei colleghi di Wccftech, i modelli in questione, pensati più per il mercato mainstream, sarebbero il Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600. Come di consueto, le varianti “Non-X” presentano frequenze inferiori e vengono proposte a prezzi inferiori, costituendo dei prodotti dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Il Ryzen 9 7900 dovrebbe essere dotato di 12 core, 24 thread e 76MB di cache (64MB L3 e 12MB L2), con una frequenza massima di 5,4GHz. Il processore dovrebbe essere venduto al prezzo di 429 dollari, ben 120 in meno rispetto al Ryzen 9 7900X. Il Ryzen 7 7700 sarà caratterizzato da 8 core, 16 thread, 40MB di cache (32MB L3 e 8MB L2) e un boost clock di 5,3GHz. In questo caso, il prezzo di vendita sarà di 329 dollari, 70 in meno rispetto al Ryzen 7 7700X. Infine, abbiamo il Ryzen 5 7600 con 6 core, 12 thread, 38MB di cache (32MB L3 e 6MB L2) e una frequenza massima di 5,1GHz. Il prezzo sarà di 229 dollari, 70 meno del Ryzen 5 7600X. Riassumendo abbiamo:

Ryzen 9 7900 12 Core – 120 dollari in meno rispetto al 7900X

Ryzen 7 7700 8 Core – 70 dollari in meno rispetto al 7700X

Ryzen 5 7600 6 Core – 70 dollari USA in meno rispetto al 7600X

Sicuramente, l’uscita di questi processori permetterà a diversi utenti di fare il passaggio alla nuova piattaforma AM5, soprattutto considerando che il prossimo anno arriveranno sul mercato anche le più economiche schede madri A620. Di seguito vi riportiamo una tabella realizzata da Wccftech che riporta tutti i modelli di Ryzen 7000 conosciuti sino ad ora: