AMD Ryzen 7000G, le APU tornano su desktop

Sono state svelate le prossime APU desktop AMD Ryzen 7000G, basate sulla famiglia Phoenix, e le APU laptop AMD Ryzen 8000, basate sulla famiglia Hawk Point. Le informazioni provengono da Harukaze5719, il quale ha individuato queste CPU in una fuga di OPN.

Per quanto riguarda le APU desktop AMD Ryzen, questa nuova famiglia sarà basata sul socket AM5. Le APU faranno parte della famiglia Phoenix, che è già stata rilasciata per il mercato mobile. La gamma includerà modelli PRO e Non-PRO, tra cui il Ryzen 5 7500G e il Ryzen 3 7300G.

Il Ryzen 5 7500G avrà 6 core e 12 thread, con un TDP di 65W. Il Ryzen 3 7300G, invece, avrà 4 core e 8 thread, anch'esso con un TDP di 65W.

Passando alle APU Ryzen 8000 "Hawk Point" per laptop, queste rappresentano un aggiornamento delle attuali APU Ryzen 7040 "Phoenix". La lista include il Ryzen 3 8440U con 4 core e 8 thread e il Ryzen 5 8540U con 6 core e 12 thread.

Entrambe le APU avranno un TDP di 28W e supporteranno le piattaforme FP7/FP7R2. Si prevede che queste nuove APU siano molto simili alle attuali Ryzen 3 7440U e Ryzen 5 7540U, utilizzando una configurazione ibrida Zen 4 + Zen 4C.

Va notato che queste sono informazioni preliminari e non confermate ufficialmente da AMD. Inoltre si prevedono ulteriori SKU all'interno delle famiglie Ryzen 7000G e Ryzen 8000. Si prevede, infine, che AMD presenterà ufficialmente queste APU entro la fine dell'anno o, al più tardi, durante il CES 2024.

Per quanto riguarda le APU Hawk Point, sono previste per il CES 2024 e saranno adottate in vari design, tra cui i futuri tablet Windows 2-in-1. Queste nuove APU offriranno un'interessante opzione per gli appassionati di PC alla ricerca di prestazioni potenziate e nuove funzionalità.