Manca ormai solo un mese al CES 2023, uno gli eventi più importanti per quanto riguarda il mondo dell’elettronica e, sebbene non sia ancora stato confermato ufficialmente, AMD potrebbe sfruttare l’occasione per presentare nuovi processori Ryzen 7000 basati sull’architettura Zen 4, compresi tre modelli X3D che utilizzano la tecnologia 3D V-Cache. Questa soluzione, già impiegata in precedenza, ad esempio, sul Ryzen 7 5800X3D, consente di avere della memoria cache impilata sul die per aumentare sia la sua dimensione che le prestazioni in alcuni ambiti, come quello gaming.

Nello specifico, stando a quanto riportato dai colleghi di QuasarZone, l’azienda di Sunnyvale dovrebbe annunciare il Ryzen 9 7950X3D, il Ryzen 9 7900X3D e il Ryzen 7 7800X3D. Di seguito vi riportiamo le ipotetiche quantità di cache dei vari modelli:

Ryzen 9 7950X3D: 16 core (2 CCD), 16 MB L2, 192 MB L3, 170W

Ryzen 9 7900X3D: 12 core (2 CCD), 12 MB L2, 192 MB L3, 170W

Ryzen 7 7800X3D: 8 core (1 CCD), 8 MB L2. 96 MB L3, 170W

Photo Credit: AMD

Purtroppo non conosciamo le frequenze operative, ma probabilmente non si discosteranno molto dalle varianti già in vendita. Ovviamente, tali informazioni, in attesa di una conferma ufficiale da parte di AMD stessa, vanno prese come dei semplici rumor. Di sicuro, queste nuove CPU saranno particolarmente interessanti per i giocatori, i quali potrebbero trovare potenzialmente più interessanti queste ultime proposte AMD rispetto ai Rocket Lake Intel, anche se sarà necessario valutare anche il prezzo consigliato. Per ora, non ci rimane altro che attendere ancora qualche settimana per saperne di più.

Continuando a parlare di rumor inerenti a futuri processori AMD, qualche giorno fa vi abbiamo riportato l’avvistamento del Ryzen 7 7730U “Barcelo Refresh” all’interno di una nuova linea di computer portatili Lenovo che arriveranno sul mercato nel corso del 2023. Dal punto di vista architetturale, si tratterà di un aggiornamento dei chip Ryzen 5000 “Barcelo”, con l’aggiunta di alcune ottimizzazioni volte a massimizzare le prestazioni. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.