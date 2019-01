I primi Chromebook con processori AMD, ecco HP Chromebook 14 e Acer Chromebook 315

HP e Acer sono le prime aziende ad annunciare dei Chromebook basati su piattaforma AMD. Come spiegato nei giorni scorsi, AMD ha deciso di creare una piattaforma per i portatili con Chrome OS, affermando che “non c’è mai stato momento migliore” per farlo. Vediamo in cosa consiste l’offerta delle due aziende.

Il Chromebook 14 di HP si basa sul processore dual-core AMD A4-9120 con grafica Radeon R4 e ha 4 GB di memoria. Il suo prezzo di partenza è di 269 dollari, con disponibilità prevista per questo mese. Trattandosi di un prodotto a basso costo è pensato per un pubblico che perlopiù naviga online e fa poco altro. Il portatile è dotato di due porte USB C, ha una batteria fino a 9 ore e 15 minuti e offre connettività Wi-Fi 802.11ac con supporto MU-MIMO.

CPU AMD A4-9210 @ 2.2 GHz / 2.5 GHz GPU AMD Radeon R4 (integrata) RAM 4GB (DDR4-1866 SDRAM) Storage 32GB (eMMC) Display 14 pollici, risoluzione HD

Pannello SVA con anti-riflesso e retroilluminazione WLED Porte 2x USB Type-C

2x USB 2.0

1x MicroSD

1x jack combo cuffie/microfono Batteria 47,4 Wh Connettività Qualcomm Atheros QCA6174A-5 802.11a/b/g/ac 2×2 Wi-Fi

Bluetooth 4.2 combo (supporto MU-MIMO) Audio 2x speaker B&O Webcam HP TrueVision HD Dimensioni (WxDxH) 33,8 x 22,6 x 1,8 cm Weight 1,5 kg Prezzo Non-touchscreen: $269

Touchscreen: $299

Per quanto riguarda Acer, ecco il Chromebook 315, che sarà disponibile da aprile a 349 euro in Europa. A differenza di HP, l’azienda taiwanese offrirà il prodotto in due configurazioni, sfruttando gli altrettanti processori creati da AMD, segnatamente A6-9220C e A4-9120C. Lo schermo è un IPS 15,6 pollici Full HD, disponibile sia con sensibilità al tocco che senza.

Il portatile può ospitare fino a 8 GB di memoria e fino a 32 GB di storage eMMC. Acer indica un’autonomia fino a 10 ore. Anche in questo caso abbiamo due USB C, ma ci sono anche due USB 3.0 classiche e un jack combo per cuffia e microfono. La webcam è in formato HD e chi opterà per la versione con schermo touch avrà anche una tastiera full size retroilluminata. Gli speaker sono due, posti su ogni lato della tastiera e rivolti verso l’alto.