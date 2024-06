I nuovi PC Copilot Plus di Intel e AMD arriveranno sul mercato senza funzioni IA

Le nuove funzionalità IA di Windows, quali l'Auto Super Resolution giusto per citarne una, non saranno un'esclusiva dei notebook con processori Qualcomm. Anche i futuri processori Intel Lunar Lake e AMD Strix Point disporranno infatti di capacità di co-elaborazione IA adatte a supportarle. Tuttavia, non è garantito che i nuovi PC Copilot Plus dei due produttori, in arrivo questo autunno, disporranno delle funzioni IA al momento dell'uscita.

Secondo Microsoft, saranno necessari degli aggiornamenti gratuiti per utilizzare le funzioni IA sui notebook Intel e AMD

Secondo Microsoft, ogni computer che supporta queste tecnologie richiederà degli aggiornamenti software gratuiti per attivare le funzionalità IA di Copilot Plus e questi potrebbero non essere disponibili prima della fine del 2024. Secondo il responsabile marketing di Microsoft, James Howell, i PC Windows 11 IA che soddisfano requisiti hardware per Copilot+ si avvarranno dei servizi Copilot+ attraverso aggiornamenti gratuiti, quando disponibili.

Anche Intel ha confermato che i dispositivi Lunar Lake riceveranno l'esperienza Copilot+ tramite un aggiornamento non appena sarà disponibile. Una dichiarazione simile è stata rilasciata da Nvidia per i suoi dispositivi pronti per Copilot, e anche AMD, attraverso il portavoce Matthew Hurwitz, ha affermato di aspettarsi di introdurre esperienze Copilot+ entro la fine del 2024, senza confermare la loro disponibilità al lancio dei nuovi laptop.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questa temporizzazione suggerisce cautela, anche alla luce delle preoccupazioni espresse da esperti di sicurezza riguardo una delle nuove funzioni, chiamata Recall, che per impostazione predefinita dovrebbe acquisire screenshot di tutte le attività svolte sul computer come supporto mnemonico IA, ma che potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. Gli specialisti sollecitano Microsoft a riconsiderare questa funzione, su cui l'azienda non ha ancora risposto agli interrogativi sollevati dagli esperti del settore.

Inoltre, dal punto di vista delle prestazioni base, tra cui la durata della batteria, non abbiamo benchmark attendibili relativi ai nuovi notebook dotati di funzioni IA. Per questo crediamo sia il caso di attendere le prime recensioni prima di investire in un PC Copilot Plus del quale, al momento, non si conoscono con certezza alcuni aspetti fondamentali.