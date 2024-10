I processori AMD Ryzen 9000X3D sono pronti a battere Intel nel gaming

MSI OCLab ha recentemente rivelato dettagli importanti riguardanti le prestazioni di gioco dei prossimi processori AMD Ryzen 9000X3D, suggerendo che AMD sia pronta a superare Intel nel campo delle prestazioni gaming.

Secondo i test effettuati su giochi come "Far Cry 6", "Shadow of the Tomb Raider" e "Black Myth: Wukong", la nuova serie Ryzen 9000X3D offre miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente.

Il processore Ryzen 7 9800X3D, una CPU a 8 core della serie 9000X3D, si è dimostrato in media l’11% più veloce rispetto al suo predecessore, il Ryzen 7 7800X3D. Ancora più impressionante è il salto di prestazioni del Ryzen 9 9950X3D, un processore a 16 core, che supera il Ryzen 9 7950X3D del 13%.

Pare che AMD abbia fatto passi da gigante nella progettazione di questi nuovi processori.

Questi dati suggeriscono che AMD abbia fatto notevoli passi avanti nella progettazione dei nuovi processori, soprattutto considerando che normalmente ci si aspetterebbero miglioramenti maggiori per i processori a 8 core rispetto a quelli a 16 core.

Una delle possibili spiegazioni per questo incremento significativo nelle prestazioni del modello a 16 core è l’ipotesi che AMD possa aver incrementato significativamente le velocità di clock di questi processori, oppure che il rumor riguardante l'implementazione della tecnologia 3D V-cache su entrambi i CCD (Core Chiplet Die) sia fondato.

Se ciò si rivelasse vero, il Ryzen 9 9950X3D potrebbe essere quasi alla pari con il Ryzen 7 9800X3D, dato che la differenza di prestazioni tra il 7800X3D e il 7950X3D è solo di 2-3 punti percentuali.

Questa notizia è particolarmente significativa se consideriamo l’annuncio di Intel sui nuovi processori desktop Core Ultra serie 2, in particolare il Core Ultra 9 285K.

Nonostante i dati di Intel mostrino che il loro nuovo processore potrebbe essere alla pari o leggermente più veloce del Core i9-14900K, con un vantaggio di circa 2-3%, sembra che AMD riuscirà comunque a mantenere il suo primato con la serie 9000X3D. Infatti, il Ryzen 9 9950X3D potrebbe facilmente superare le offerte di Intel in termini di prestazioni di gioco.

Queste rivelazioni, per quanto basate su test preliminari, pongono AMD in una posizione molto forte nella continua competizione con Intel, suggerendo che la serie Ryzen 9000X3D potrebbe diventare la scelta preferita per i gamer e gli appassionati di prestazioni elevate.