Solo 151€ per un Ryzen 9600: troppo bello per essere vero?

Se siete appassionati di tecnologia e state cercando un’occasione per rinnovare la vostra build o assemblare un nuovo PC da zero, probabilmente avrete già sentito parlare della sorprendente offerta disponibile su Aliexpress. Il Ryzen 5 9600, un processore di ultima generazione firmato AMD, può essere vostro a soli 151 euro, ma c’è un piccolo dettaglio da considerare: il prezzo finale dipende dall’applicazione corretta di coupon selezionati, alcuni dei quali risultano ancora inattivi o già esauriti.

Vedi offerta

AMD Ryzen 5 9600, chi dovrebbe acquistarlo?

La cifra è sicuramente allettante, soprattutto se si considera che parliamo di una CPU di fascia media con prestazioni notevoli, adatta sia per il gaming che per l’uso professionale. In condizioni normali, un processore simile avrebbe un prezzo ben superiore, quindi l’opportunità è da valutare con attenzione. Tuttavia, è importante sottolineare che l’effettiva possibilità di ottenere questo prezzo dipende dalla disponibilità dei codici sconto rilasciati da Aliexpress.

Alcuni utenti hanno già segnalato di essere riusciti ad applicare i coupon senza problemi, mentre altri hanno riscontrato difficoltà nel trovarne di validi. Questo rende l’offerta un po’ incerta e da cogliere al volo solo se siete tra i fortunati che riescono a ottenere lo sconto. In ogni caso, conviene tenere d’occhio la piattaforma e verificare più volte la pagina del prodotto e la sezione promozioni. Per conoscere tutti i coupon attualmente attivi, fate riferimento a questo articolo.

In conclusione, 151€ per un Ryzen 9600 è possibile, ma non garantito per tutti. Se riuscite a ottenere il coupon giusto, vi portate a casa una CPU eccellente a un prezzo incredibilmente competitivo. Se invece i codici risultano inutilizzabili, il rischio è quello di dover attendere nuove offerte o pagare il prezzo comunque competitivo di 171€. Vale comunque la pena tentare: le vere occasioni spesso arrivano quando meno ve lo aspettate.

Vedi offerta