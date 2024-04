I prossimi Xeon arriveranno a 500 watt, ma avranno anche il doppio dei core

Intel sta preparando il lancio delle delle sue nuove CPU Xeon 6, tra cui figurano modelli Granite Rapids e Sierra Forest. Nuove informazioni sono trapelate grazie al leaker Yuuki_ans su X, che ha svelato un significativo incremento nel numero di core, sebbene questo venga accompagnato da un salto nel TDP decisamente importante, visto che si arriva fino a 500W.

Si tratta del 30% in più rispetto alla passata generazione, dove lo Xeon più energivoro arrivava a 385W. Parlando di specifiche tecniche, il modello di punta di Granite Rapids, lo Xeon 6 6980P, vanta ben 128 core, il doppio del precedente Emerald Rapids, che non andava oltre i 64 core.

Gran parte dell'attenzione è rivolta anche al competitor dell'AMD EPYC 9754 Bergamo, indicato con il nome in codice Sierra Falls, un'architettura che integra esclusivamente core ad alta efficienza (E-core). La SKU di punta di Sierra Forest, ancora senza un nome ufficiale, è dotata di di 288 E-core, una quantità che supera significativamente i 128 core della proposta top di gamma di AMD basata su architettura Zen 4c.

Dal punto di vista delle prestazioni, Intel prevede per Granite Rapids un incremento fino a 2-3 volte nei carichi di lavoro IA misti e un miglioramento fino a 2.8 volte nella larghezza di banda di memoria.

Sierra Forest rappresenta la prima incursione di Intel in un'architettura server Xeon basata esclusivamente su core di efficienza. Questi nuovi core, denominati Sierra Glen E-core, sono ottimizzati carichi di lavoro come il computing nativo cloud. L'azienda afferma che questa nuova architettura garantirà una densità per rack server 2.5 volte maggiore e una efficienza superiore del 240% rispetto alle sue CPU Xeon di quarta generazione.