Una RTX 5090 è stata affiancata a una CPU Xeon di 9 anni fa

Un gruppo di giornalisti cinesi ha testato la nuova GPU Nvidia RTX 5090D, progettata appositamente per il mercato cinese, confrontandola con una vasta gamma di CPU, dal top di gamma AMD Ryzen 7 9800X3D fino a un vecchio processore Intel Xeon di 9 anni fa.

I test, condotti su giochi come Counter-Strike 2, Marvel Rivals e Cyberpunk 2077, hanno rivelato risultati sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni del vecchio Xeon E5-2680 v4 basato su architettura Broadwell.

Uno Xeon da 7$ è riuscito a competere con CPU moderne grazie al DLSS

Nonostante la sua età, il chip Xeon da soli 7 dollari è riuscito a competere moderatamente con le CPU moderne quando utilizzato in combinazione con le tecnologie DLSS di Nvidia per la generazione dei fotogrammi, in particolare con DLSS4 MFG.

In Counter-Strike 2 a risoluzione 4K e impostazioni massime, lo Xeon E5-2680 v4 ha mostrato i risultati peggiori, con un framerate medio del 33% inferiore rispetto al successivo Core i3-12100F. Ha raggiunto una media di 168 FPS contro i 248 FPS del Core i3 e i 322 FPS delle CPU più performanti.

In Marvel Rivals la situazione si è quasi completamente ribaltata. Tutte le CPU, dal Core i3-12100F al Core Ultra 9 285K, hanno mostrato framerate pressoché identici, tra 111-115 FPS, rivelando un collo di bottiglia non legato alla CPU. Lo Xeon non era molto distante, con una media di 101 FPS.

L'attivazione di DLSS 3 per la generazione dei fotogrammi ha più che raddoppiato le prestazioni di tutte le CPU, portando la maggior parte dei chip a 238-242 FPS. Con il DLSS 3, lo Xeon E5-2680 v4 ha ridotto il divario, raggiungendo una media di 218 FPS.

In Cyberpunk 2077 a 4K e impostazioni RT-Overdrive massime, le migliori CPU hanno raggiunto appena 34 FPS, mentre lo Xeon si è fermato a 29 FPS. L'attivazione del DLSS 3 ha dato un enorme boost, portando lo Xeon a 95 FPS contro i 125-132 FPS degli altri chip.

L'utilizzo del DLSS 4 con multi frame generation (MFG) ha incrementato ulteriormente il framerate. In Cyberpunk 2077, lo Xeon E5-2680 v4 è riuscito quasi ad eguagliare le altre CPU Intel, raggiungendo 213 FPS contro i 219-226 FPS degli altri chip, con una differenza di solo il 6%.

Tuttavia, è importante notare che il framerate minimo dello Xeon è rimasto significativamente più basso rispetto alle CPU moderne in tutti i test, mostrando fino al 40-47% di deficit.

In conclusione, sebbene il vecchio processore Xeon non possa competere pienamente con i chip più recenti, le sue prestazioni con l'ausilio delle tecnologie DLSS sono risultate sorprendentemente valide, soprattutto considerando la sua età e il prezzo irrisorio.

Questi risultati dimostrano come le tecnologie di upscaling e generazione dei fotogrammi possano dare nuova vita anche a hardware datato, mitigando in parte i colli di bottiglia della CPU. Tuttavia, non rappresentano una soluzione definitiva, poiché i framerate di base rimangono comunque limitati dall'hardware.