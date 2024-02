Intel accusata di aver falsificato i benchmark

Intel è stata recentemente accusata riguardo alla manipolazione dei risultati dei benchmark di diverse CPU dell'azienda. La Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), nota anche come SPEC, ha dichiarato l'invalidità di oltre 2600 risultati relativi ai processori Xeon ottenuti nei test industriali SPEC CPU 2017 nelle versioni del 2022 e 2023.

Un'indagine successiva ha rivelato che Intel avrebbe utilizzato dei compilatori ottimizzati per migliorare specificamente le prestazioni dei benchmark 523.xalancbmk_r / 623.xalancbmk_s, sfruttando una conoscenza preventiva del codice SPEC e dei dati.

In altre parole, SPEC accusa Intel di aver manipolato il compilatore in modo da influenzare positivamente i risultati del benchmark, rendendoli non rappresentativi delle prestazioni reali che gli utenti avrebbero, in seguito, sperimentato.

Si stima che il compilatore personalizzato di Intel possa aver gonfiato i risultati del test SPEC fino al 9%. Per dettagli tecnici approfonditi, i report di ServeTheHome e Phoronix (tramite Tom's Hardware) forniscono ulteriori informazioni.

SPEC ha individuato queste irregolarità durante un'analisi retrospettiva del proprio database di benchmark. Pur mantenendo i dati per ragioni storiche, SPEC ha dichiarato l'invalidità di tali risultati per i propri report.

Intel

Le versioni più recenti dei compilatori, utilizzate nei processori Xeon della serie 5th-gen Emerald Rapids, non includono le API presunte che migliorano le prestazioni.

È importante notare che i processori Xeon, e il test SPEC 2017, sono progettati per applicazioni industriali ed educative di alto livello e hanno una rilevanza limitata nel mercato consumer.

Tuttavia, la pratica di migliorare leggermente le prestazioni dei chip per ottenere risultati di benchmark più accattivanti è stata precedentemente associata a controversie nel settore.

Accuse simili di manipolazione dei risultati del benchmark sono emerse nel settore dei chip mobili nel 2020, coinvolgendo fornitori come Qualcomm, Samsung e MediaTek.

Queste controversie evidenziano le sfide e le dispute comuni relative alla credibilità dei benchmark autodichiarati da parte delle aziende, spesso privi di parametri specifici e quindi difficili da verificare.