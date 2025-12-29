Avatar di Ospite Dev_Ninja #435 0
ma quindi conviene aspettare a comprare o i prezzi saliranno ancora di più?
ma quindi conviene aspettare a comprare o i prezzi saliranno ancora di più?
se lo sapessimo saremmo tutti ricchi
Ho tolto Netflix perchè mi trovavo in disaccordo con le loro politiche sulla condivisione degli account.
Ho tolto Disney+ perchè mi trovavo in disaccordo con le loro politiche ti prezzi e pubblicità.
Ho tolto Amazon Prime perchè mi trovavo in disaccordo con la loro pubblicità su Prime Video.
Dopo 10 anni volevo rifare il pc nuovo per poter giocare qualche gioco moderno, e adesso mi trovo in disaccordo con la polita di gestione memorie per le IA.

Mi sa che sto diventando un rompiscatole. Wow, sto invecchiando!
io pago tutto e mi godo la vita, da morto i soldi non ti serviranno
