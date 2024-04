Il computer quantistico di Microsoft è il più affidabile di tutti, a quanto pare

Microsoft e Quantinuum hanno sviluppato un computer quantistico che potrebbe essere il più affidabile finora. Utilizzando "bit quantistici logici", questo computer esegue routine computazionali con un livello di affidabilità senza precedenti. L'abilità del computer di correggere i suoi stessi errori potrebbe aprire la strada a computer quantistici più pratici in futuro.

Secondo Krysta Svore di Microsoft, questo risultato è significativo perché dimostra che la correzione degli errori è ripetibile, funzionante e affidabile. Gli esperti hanno da tempo atteso l'arrivo di computer quantistici pratici capaci di completare calcoli troppo complessi per i computer convenzionali.

Nonostante i progressi nel campo, finora questo obiettivo non è mai stato pienamente raggiunto a causa degli errori commessi da tutti i computer quantistici contemporanei.

Tuttavia, questo nuovo esperimento potrebbe rappresentare un passo significativo verso il superamento di questo problema. I ricercatori affermano di aver eseguito oltre 14.000 routine computazionali separate utilizzando i processori quantistici H2 di Quantinuum senza un singolo errore.

Questo è stato reso possibile utilizzando "bit quantistici logici", che distribuiscono le informazioni tra gruppi di qubit collegati per creare una sorta di "rete di sicurezza" che corregge gli errori.

Ad esempio, mentre 30 qubit singoli potrebbero produrre fino a 800 errori, i quattro bit quantistici logici generati da questi qubit hanno prodotto solo lo 0,125% degli errori riscontrati.

Questo significa che l'approccio utilizzato ha portato a un tasso di errore logico 800 volte inferiore rispetto ai qubit fisici, un significativo progresso verso il calcolo quantistico tollerante ai guasti.

Jennifer Strabley di Quantinuum sottolinea che il nuovo dispositivo richiede meno qubit fisici per bit quantistici logici rispetto ad altri dispositivi, ottenendo risultati migliori. Tuttavia, alcuni esperti hanno esitato nel definire questo risultato una svolta nella correzione degli errori quantistici, decidendo di attendere prima di conoscere ulteriori dettagli sull'esperimento.

Nonostante ciò, sia Strabley che Svore sono fiduciosi che la collaborazione tra Microsoft e Quantinuum porterà presto a computer quantistici in grado di affrontare problemi scientifici rilevanti.

La sfida successiva è rendere tutto più grande, con l'obiettivo di sviluppare computer quantistici con 100 o più bit quantistici logici per affrontare sfide in settori come la chimica e la scienza dei materiali.