Il design di Apple M1 Max svela una possibile evoluzione chiplet

Sembra che Apple abbia mantenuto un segreto inerente al suo nuovo SoC M1 Max. Nuove foto della parte inferiore del chip rivelano che potrebbe effettivamente avere un bus di interconnessione che consente lo scaling Multi-Chip-Module (MCM), permettendo all’azienda di impilare più die in un design basato su chiplet. Ciò potrebbe portare a chip con fino a 40 core CPU e 128 core GPU. Apple deve ancora confermare lo sviluppo di progetti basati su chiplet, ma M1 Max potrebbe teoricamente scalare in una configurazione “M1 Max Duo” o persino “M1 Max Quadro”.

Apple è riuscita a stupire il mondo non una, ma già due volte con le prestazioni dei suoi SoC M1 basati su ARM. M1 Max è indubbiamente un piccolo mostro: i 57 miliardi di transistor di cui è composto consentono ad Apple di scalare fino a 10 core CPU e 24 o 32 core GPU (a seconda della configurazione), il tutto in un singolo chip da 5nm. L’aggiunta di modifiche per un design basato su chiplet moltiplicherebbe teoricamente le risorse di calcolo e quindi le prestazioni.

You guys seeing this or am I just crazy? The actual M1 Max die has an entire hidden section on the bottom which was not shown at all in Apple's official renders of the M1 Max die. Just flip another M1 Max and connect it for an M1 Max Duo chip. Then use I/O die for M1 Max Quadra.

Il bus di interconnessione consentirebbe ad Apple di ridimensionare i suoi chip unendo insieme più M1 Max. Ovviamente, non si tratta semplicemente di accoppiare più chip M1 Max, ma sarà necessario comunque utilizzare opzioni di interposer e packaging specifiche per un design basato su chiplet.

È interessante notare che il chip M1 Pro di Apple (che si inserisce tra i SoC M1 e M1 Max) non presenta il bus di interconnessione. Ciò probabilmente significa che Apple si aspetta solo che gli utenti che necessitano della potenza di elaborazione grafica aggiuntiva nel suo M1 Max (come gli studi grafici o televisivi) richiedano un ulteriore ridimensionamento delle prestazioni tramite la progettazione a chiplet.

