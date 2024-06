Arm vuole escludere Qualcomm dal mercato dei portatili Windows per proporre i suoi chip Cortex

Arm Holdings sta cercando di tagliare fuori Qualcomm dal mercato Windows per introdurre i propri design Cortex, creando una disputa legale significativa. Secondo alcune voci, Nvidia, MediaTek e AMD potrebbero entrare presto nell'ecosistema Windows con chip basati su Arm che potrebbero comparire in occasione del CES 2025.

Manca meno di una settimana all'uscita dei laptop della serie Snapdragon X di Qualcomm ma il lancio si preannuncia tutt'altro che tranquillo vista la battaglia legale alle porte. La disputa riguarda la licenza per i chip Arm personalizzati che Qualcomm sta utilizzando nei suoi nuovi prodotti. Un portavoce di Arm ha dichiarato a Reuters che l'azienda intende

proteggere l'ecosistema Arm e i partner che si affidano alle nostre IP e ai nostri design innovativi, imponendo a Qualcomm di distruggere e smettere di usare i design Nuvia derivati dalla tecnologia Arm.

Qualcomm ha costruito una solida base per Windows su Arm sin dall'annuncio della piattaforma alla fine del 2016. Senza i PC Snapdragon, non esisterebbero app native come Chrome e Slack, giusto per citarne qualcuna. Tuttavia, Arm sta spingendo affinché Qualcomm venga eliminata dal mercato in modo da poter proporre i propri design Cortex.

Nuovi concorrenti in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni, Nvidia, MediaTek e AMD potrebbero entrare presto nell'ecosistema Windows con chip Arm, forse già al CES 2025. MediaTek, in particolare, potrebbe utilizzare i core Cortex di Arm, il che sarebbe più vantaggioso per Arm stessa. Questo permetterebbe all'azienda di mantenere un vantaggio competitivo in un mondo in cui sia Apple che Qualcomm hanno abbandonato i design Cortex perché non soddisfacevano più le loro esigenze.

La questione principale è se Qualcomm abbia i diritti per creare i propri chip Arm personalizzati. Arm sostiene che Qualcomm non possiede questa licenza, mentre Qualcomm afferma di averla. Esistono due tipi di licenze Arm: una per l'uso dei core Cortex progettati da Arm e l'altra per costruire chip personalizzati seguendo l'architettura Arm. Qualcomm ha acquistato Nuvia per questo scopo, ma Arm sostiene che la licenza di Nuvia è stata annullata con l'acquisizione da parte di Qualcomm, richiedendo una nuova negoziazione se questa posizione sarà confermata in tribunale.

Nonostante la disputa legale, è improbabile che i prodotti vengano ritardati. Questi casi solitamente si risolvono con accordi economici tra le parti. I PC Snapdragon X dovrebbero essere lanciati il 18 giugno con un totale di 14 prodotti da sette produttori, tra cui Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Samsung, Asus e Qualcomm stessa. Anche Acer ha un prodotto previsto per metà luglio.

Come andrà a finire la disputa legale tra Arm e Qualcomm? Continueremo a seguire la vicenda per raccontarvelo.