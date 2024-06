Tuxedo presenta il primo portatile Linux con processore Snapdragon X Elite, si chiama "Drako"

In occasione del Computex 2024, Tuxedo Computers, società tedesca specializzata in soluzioni informatiche, ha svelato il suo prototipo del laptop "Drako", un notebook interamente basato sulla piattaforma Snapdragon X Elite di Qualcomm destinato a operare con sistema operativo Linux. Il lancio di questo modello finora unico nel suo genere è previsto entro la fine dell'anno e conferma l'interesse crescente verso l'integrazione di Linux in dispositivi ad alte prestazioni basati su architettura Arm.

Drako dispone infatti di specifiche notevoli, a partire dal display IPS in formato 16:10 con una risoluzione di 2560x1600 e una luminosità massima di 400 nits. Al suo interno troviamo una memoria RAM LPDDR5X da 32GB e un SSD PCIe Gen 4, il tutto incapsulato in un elegante corpo in alluminio. Tuxedo non ha ancora divulgato dettagli sulla capacità di archiviazione SSD né sulla frequenza di aggiornamento dello schermo, sebbene in passato abbia offerto notebook con refresh rate fino a 165Hz.

Il portatile sarà equipaggiato con una versione adattata di Tuxedo OS, distribuzione Linux basata su Ubuntu con ambiente desktop KDE Plasma. È probabile che Drako permetterà il dual-boot con Windows, una pratica già adottata per altri computer Linux di Tuxedo. Tuttavia, l'azienda attende un supporto più completo nel kernel Linux per il Snapdragon X Elite, atteso con l'uscita della versione 6.11 entro i prossimi sei mesi.

Il successo di Drako dipenderà strettamente dalla maturazione del supporto di Snapdragon X Elite su Linux. I tempi per il completamento del secondo prototipo del dispositivo sono legati all'arrivo degli aggiornamenti dei driver, previsti con il rilascio del kernel Linux 6.11. Non è ancora stata definita una data di rilascio ufficiale, ma Tuxedo si dice ottimista su una possibile commercializzazione entro il periodo natalizio.

Sebbene il prezzo di Drako non sia stato annunciato, Tuxedo ha paragonato le prestazioni del Snapdragon X Elite ai suoi modelli Pulse e InfinityBook Pro, entrambi commercializzati a partire da 1.249€. È quindi plausibile aspettarsi un costo superiore per il Drako rispetto agli equivalenti dotati di Windows.

Dopo aver realizzato il primo notebook gaming Linux con componenti AMD nel 2023, Tuxedo si conferma come pioniere nel settore dei computer Linux, nonostante Drako non sia destinato specificamente al gaming. Acquistare un dispositivo come Drako potrebbe rappresentare un ottima soluzione per gli utenti Linux, evitando loro la necessità di installare il sistema operativo manualmente.