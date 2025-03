Il miglior cloud a vita è ora ancora più sicuro e include VPN e antivirus

La sicurezza dei dati personali rappresenta una preoccupazione crescente per gli utenti di servizi cloud. Mentre le minacce informatiche evolvono e le soluzioni di archiviazione tradizionali iniziano a mostrare vulnerabilità sempre più preoccupanti, Internxt Drive ha compiuto un passo rivoluzionario diventando il primo servizio di cloud storage a implementare la crittografia post-quantistica, anticipando una minaccia che potrebbe presto mettere in ginocchio i sistemi di sicurezza convenzionali.

I computer quantistici rappresentano una delle più grandi sfide per la sicurezza informatica moderna. Con la loro capacità di processare informazioni in modi completamente nuovi, questi dispositivi potrebbero teoricamente decifrare in pochi minuti i sistemi di crittografia che oggi consideriamo inviolabili. La crittografia post-quantistica implementata da Internxt Drive nasce proprio per rispondere a questa minaccia, offrendo un livello di protezione progettato per resistere anche agli attacchi dei più potenti computer quantistici del futuro.

Oltre alla rivoluzionaria tecnologia di cifratura, Internxt ha ripensato completamente la sua offerta integrando un pacchetto di sicurezza completo che va ben oltre il semplice storage cloud. Gli utenti possono ora beneficiare di una VPN criptata premium e di un antivirus avanzato, creando così un ecosistema di protezione digitale a 360 gradi.

Un'alternativa concreta ai giganti della tecnologia

L'iniziativa di Internxt si colloca in un momento storico in cui cresce la diffidenza verso i servizi offerti dalle grandi aziende del settore tech. La consapevolezza sui rischi legati alla privacy ha portato molti utenti a cercare alternative più sicure e trasparenti per la gestione dei propri dati personali e professionali.

La sicurezza digitale non è più un'opzione, ma una necessità quotidiana.

Questa nuova generazione di servizi risponde all'esigenza crescente di protezione contro molteplici minacce: dai malware che possono compromettere l'integrità dei file personali, agli hacker che cercano di intercettare le comunicazioni online, fino alla futura minaccia dei computer quantistici capaci di rompere le attuali barriere crittografiche.

Pacchetti personalizzati per esigenze diverse

La nuova offerta di Internxt Drive si articola in tre principali piani di abbonamento, attualmente disponibili con uno sconto dell'80%. Il piano Essential offre 1TB di spazio di archiviazione protetto con crittografia post-quantistica, insieme a funzionalità di backup automatico, antivirus e una VPN criptata senza limiti di utilizzo. A completare il pacchetto, i servizi Mail e Meet, che saranno presto disponibili per tutti gli abbonati.

Per chi necessita di maggiore spazio, il piano Premium triplica la capacità di archiviazione portandola a 3TB, mantenendo tutte le caratteristiche di sicurezza del piano base e aggiungendo la possibilità di connettersi alla VPN da tre diverse località. Il piano Ultimate, pensato per i professionisti e le piccole aziende, offre invece 5TB di storage e connessioni VPN da cinque diverse posizioni geografiche.

Inoltre, i piani Premium e Ultimate daranno anche accesso alle funzionalità Meet e Mail, in arrivo nel prossimo futuro e che permetteranno di avviare conferenze con un massimo di 5 partecipanti e di creare fino a 5 indirizzi mail personalizzati (a seconda del piano sottoscritto).

Una visione integrata della sicurezza digitale

L'approccio olistico alla cybersecurity rappresenta forse l'aspetto più innovativo della proposta di Internxt. Anziché limitarsi a proteggere i file archiviati, il servizio estende il suo scudo protettivo all'intera esperienza online dell'utente. L'integrazione di un antivirus avanzato permette di identificare e neutralizzare le minacce prima che possano danneggiare i dispositivi, mentre la VPN criptata garantisce che ogni connessione rimanga privata e sicura, indipendentemente dalla rete utilizzata.

Questa combinazione di tecnologie di sicurezza rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle tradizionali soluzioni di cloud storage, che tipicamente si limitano a proteggere i dati solo durante l'archiviazione, lasciando scoperti altri aspetti cruciali dell'esperienza digitale quotidiana degli utenti.

Con l'implementazione della crittografia post-quantistica, Internxt Drive non solo risponde alle esigenze di sicurezza attuali, ma si proietta nel futuro, anticipando sfide che la maggior parte degli utenti non ha ancora iniziato a considerare. Questa visione proattiva della cybersecurity potrebbe rappresentare un nuovo standard per l'intero settore del cloud storage e della protezione digitale.