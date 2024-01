Il monitor MSI con IA vi darà un vantaggio enorme nei giochi

Tra le novità presentate da MSI nel corso di questo CES 2024, ce n’è una particolarmente interessante: non parliamo di MSI Claw, la nuova console portatile basata su Intel che sfiderà ROG Ally, ma del monitor MEG 321URX QD-OLED. Si tratta di un 32 pollici con funzionalità IA studiate per aiutare i videogiocatori, dando un vantaggio mai visto prima.

L’intelligenza artificiale, presentata come Skysight, è stata mostrata in azione all’interno di League of Legends, ma sarà applicabile anche a molti altri giochi. Il suo funzionamento è abbastanza semplice: come mostrato nella demo che coinvolge il gioco di Riot Games, rileva i nemici e posiziona icone e indicatori sullo schermo che permettono al giocatore di accorgersi della loro presenza.

Se state già pensando a un cheat impossibile da identificare, vi fermiamo subito: l’IA non fa nulla che una persona possa fare, considerando ad esempio che, in League of Legends, indica i nemici vicini solo quando appaiono sulla minimappa (e quindi possono essere visti anche dal giocatore). Di certo si tratta di un aiuto importante per i giocatori meno esperti o attenti, che saranno più difficili da punire per la loro disattenzione.

L’IA non si ferma però al rilevamento dei nemici: è integrata anche con la barra LED presente nel monitor, che cambia colore a seconda della salute del proprio personaggio.

Oltre all’intelligenza artificiale, il nuovo MSI MEG 321URX QD-OLED ha una scheda tecnica di tutto rispetto: il pannello QD-OLED da 32 pollici ha risoluzione 4K, contrasto infinito come ogni OLED (anche se MSI indica un rapporto di 1500000:1), certificazione DisplayHDR 400 e frequenza d’aggiornamento 240Hz, con un tempo di risposta di soli 0,03ms e una certificazione VESA ClearMR 13000.

In termini di connettività a bordo sono presenti porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C, che può essere usata sia come ingresso DisplayPort che per la ricarica del laptop, visto che supporta il Power Delivery fino a 90 watt.

A bordo troviamo poi OLED Care 2.0, che previene il burn-in dello schermo, e un raffreddamento basato sul grafene che impedisce il surriscaldamento del monitor. Attualmente non ci sono dettagli riguardo al prezzo che avrà il MEG 321URX QD-OLED, ma trattandosi di una soluzione top di gamma con tanto di intelligenza artificiale, probabilmente non costerà poco. Il debutto è previsto per la primavera del 2024, ma non è ancora stato confermato definitivamente.