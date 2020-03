Il NAS TerraMaster F2-210 guadagna il supporto ai Media Server Embly e Plex

TerraMaster F2-210, è il nome del recente NAS presentato del produttore cinese, che punta tutto su un prezzo molto competitivo rapportato all’offerta in termini di prestazioni. Guadagna ora anche il supporto ai Media Server Embly e Plex, ma prima di parlarne diamo uno sguardo al prodotto.

Dopo il successo del modello F2-220 ed F2-221 TerraMaster, società specializzata in soluzioni Network-attached storage e Direct-attached storage (DAS), con questo NAS F2-210 cerca di offrire il miglior rapporto qualità prezzo della categoria. Le funzioni che mette a disposizione sono le tipiche di questa famiglia di prodotti, ovvero possibilità di archiviare e organizzare file multimediali con facilità e sicurezza, così da permettere di poterli recuperare in seguito da qualsiasi dispositivo, essendo connessi sulla rete o sul cloud.

L’acquisto di un dispositivo del genere però non deve essere visto solo appannaggio di piccole e grandi imprese, l’azienda stessa infatti chiama queste soluzioni “storage su cloud di piccole aziende e per uso personale”. È pur vero che rappresenta un elemento fondamentale in ambiente aziendale, per eliminare tutti i rischi legati alla perdita accidentale di file, ma anche un utente amatoriale potrebbe essere interessato a queste funzioni, per creare ad esempio il proprio media center domestico. L’utilizzo di un NAS potrebbe altresì avvenire in parallelo a quello di un’abituale SSD esterno o hard disk esterno.

Come riportato dai colleghi di TechPowerUp, TerraMaster ha ora reso compatibile il modello F2-210 con i Media Server Embly e Plex. Questi due server sono tra i più utilizzati nel panorama dei Media Center, soprattutto da utenti amatoriali per via delle loro grande capacità di personalizzazione. Tramite questi server potrete “centralizzare” ogni tipo di file tra cui video, film, musica o foto, per poi collegarli in librerie organizzate. L’interfaccia dei Server Embly e Plex è facile da configurare ed intuitiva, gestibili entrambi da un’unica applicazione, anche per smartphone. Per quanto concerne le specifiche troviamo invece un processore ARM quad core a 1.4 Ghz, supporto per hard disk fino a 16 TB e una porta Gigabit LAN.

Con il supporto a Embly e Plex del NAS F2-210 sarà adesso più semplice creare il proprio cloud personale, trasformando il proprio NAS in un centro per l’home entertainment, con i file sempre pronti per lo streaming on demand, sia da PC che da dispositivi mobile o console. Tante le possibilità, tra cui trasmettere la TV in diretta su qualsiasi dispositivo. La comodità risiede nel fatto che non sarà necessario conoscere gli indirizzi IP, poiché basterà accedere alla piattaforma per poi vedere i nostri dati. Voi utilizzate o avete mai pensato di acquistare un NAS?