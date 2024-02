Attenzione: se comprate un Arctic Liquid Freezer III potreste perdere la garanzia della CPU

Arctic è un nome famoso tra gli appassionati: l’azienda crea da tempo dissipatori e ventole di qualità, e i nuovi Liquid Freezer III non sono da meno. C’è però un dettaglio non da poco, che interessa soprattutto i possessori di CPU Intel, che potrebbero vedere la loro garanzia invalidata.

I nuovi dissipatori di Arctic infatti includono un bracket insolito per i processori Alder Lake e Raptor Lake (Refresh inclusi), che richiede la sostituzione del meccanismo ILM integrato; da un lato questo sistema migliora di molto il contatto tra il processore e il dissipatore, dall’altro invalida la garanzia, in quanto Intel stessa ha affermato che mettere mano all’ILM ha questa conseguenza.

Arctic offre anche delle staffe per compensare l’offset sui processori AMD AM4 e AM5, così da migliorare il contatto tra la piastra di raffreddamento e il processore in corrispondenza dei CCD, in modo da migliorare le performance di dissipazione; in questo caso, l’operazione non invalida in alcun modo la garanzia, quindi gli utenti AMD possono stare tranquilli.

Il bracket fornito da Arctic per i sistemi Liquid Freezer III dovrebbe evitare la deformazione dei chip Intel, applicando meno stress sulla CPU e sulla scheda madre. Questo approccio da parte dell’azienda è di certo poco convenzionale e potrebbe spaventare alcuni utenti, ma è innegabile che abbia dei benefici, sia sulla salute dei componenti che sul raffreddamento degli stessi; sarà interessante vedere come si comporteranno le due società nel caso in cui un utente dovesse, malauguratamente, aver bisogno di avvalersi della garanzia sul proprio processore Intel raffreddato da un Arctic Liquid Freezer III.