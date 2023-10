Il nuovo iMac con chip M3 è ufficiale, tutti i dettagli

Con buona pace di chi si aspettava un modello da 27 pollici, l'iMac da 24 pollici ha finalmente ricevuto un aggiornamento.

Durante l'evento "Scary Fast", Apple ha annunciato una nuova versione M3 dell'iMac, che l'azienda sostiene sia due volte più veloce del suo predecessore con a bordo l'M1, il quale ha ormai più di due anni.

La vera novità questa volta riguarda il chip M3, il quale è dotato di una CPU ad otto core, una GPU a dieci core, e supporta un massimo di 24 GB di RAM e 2 TB di archiviazione tramite SSD.

Questo dovrebbe tradursi in un computer all-in-one molto più veloce. Le applicazioni per la produttività, gireranno fino al 30 percento più velocemente, mentre per i creatori, il nuovo chip, consente fino a 12 flussi di video 4K e Adobe Photoshop elaborerà le foto fino a due volte più velocemente. Il nuovo iMac, inoltre, da oggi supporta anche il Wi-Fi 6E.

Dal punto di vista visivo, l'iMac da 24 pollici non cambia rispetto al passato ed è ancora disponibile nei sette colori a cui siamo stati abituati: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

Mantiene lo spessore di 11,5 mm, così come la fotocamera da 1080p, gli altoparlanti, i microfoni, la configurazione delle porte USB e il display Retina con risoluzione 4.5K rimangono gli stessi.

Gli accessori abbinati ai colori sono anch'essi invariati, e sì, si collegano ancora tramite un cavo Lightning.

Una cosa che è cambiata è che i nuovi iMac M3 includeranno più materiali riciclati. La base è ora in alluminio riciclato al 100%. All'interno, l'iMac utilizza magneti in terre rare riciclati, saldature in stagno riciclato e placcatura in oro al 100% riciclato sulle schede di circuito.

Anche se un semplice miglioramento delle specifiche non è sempre la cosa più eccitante, questa era una novità attesa, dato che Apple non aveva mai aggiornato l'iMac con il chip M2.

L' iMac M3 da 24 pollici parte da 1.629€ per il modello con la GPU a otto core e 1.859€ per il modello con quella a dieci core. È possibile effettuare il pre-ordine a partire da oggi, mentre le spedizioni cominceranno il 7 novembre.