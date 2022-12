Tramite un comunicato stampa, il noto produttore QNAP ha presentato i nuovi NAS della serie TS-x62 equipaggiati con processori dual core Intel Celeron e disponibili in due varianti con due o quattro alloggiamenti per hard disk. Entrambi i modelli dispongono di una porta 2,5GbE e due slot M.2 PCIe per la cache SSD, oltre a uno slot PCIe Gen 3 che consente di espandere le funzionalità del NAS con una vasta gamma di schede QNAP PCIe.

Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division alla Intel Corporation, ha affermato:

Siamo entusiasti di aver collaborato con QNAP per presentare la serie TS-x62 che si adatta a diversi scenari di utilizzo per gli utenti domestici, come lo streaming multimediale 4K, archiviazione centralizzata e backup efficiente dei file. Il processore Intel Celeron N4505 offre prestazioni accattivanti per i modelli di NAS domestici grazie alle sue elevate capacità di collaborazione e multitasking.

Photo Credit: QNAP

Meiji Chang, General Manager di QNAP, ha aggiunto:

La serie TS-x62 con processore Intel Celeron N4505 rappresenta l’impegno di QNAP nell’offrire prestazioni e funzionalità avanzate agli utenti domestici. Ad esempio, grazie al motore AI Intel OpenVINO, la soluzione di gestione delle foto consente agli utenti di individuare e organizzare più rapidamente le foto rispetto ai predecessori.

I nuovi NAS QNAP TS-x62 sono ideali per il vostro salotto e per gestire i vostri contenuti multimediali, data la presenza dell’uscita video HDMI 2.1. Il supporto per Plex permette di eseguire lo streaming dei file multimediali sui dispositivi mobili, dispositivi DLNA, e TV utilizzando i dispositivi di streaming multimediale comuni come Roku, Apple TV (tramite Qmedia), Google Chromecast e Amazon Fire TV. Hybrid Backup Sync (HBS 3) offre diverse opzione di backup come il backup secondario su cloud, unità esterne locali e NAS remoti, mentre è possibile aumentare la capacità del TS-x62 collegando gli alloggiamenti di espansione, o utilizzando HybridMount per montare i servizi cloud come Dropbox, Google Drive, OneDrive e altri servizi cloud popolari.