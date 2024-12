Il PCB della RTX 5090 è trapelato online: ecco tutti i dettagli

Una foto del presunto PCB della prossima GPU di punta Nvidia GeForce RTX 5090 è trapelata online sul forum cinese Chiphell, offrendo uno sguardo anticipato sulla futura architettura Blackwell dell'azienda.

L'immagine mostra un PCB non saldato con un grande package BGA per il GPU GB202, che dovrebbe alimentare schede grafiche come la RTX 5090 e potenzialmente la RTX 5090 Ti / RTX 5080 Ti. Il PCB sembra appartenere a un produttore terzo, probabilmente PNY, basandosi sui marchi visibili.

La RTX 5090 si profila come una GPU di punta estremamente potente.

La RTX 5090 dovrebbe presentare 32GB di memoria GDDR7 di nuova generazione, con la possibilità di arrivare fino a 48GB o 64GB. Questo significativo aumento di capacità e larghezza di banda della memoria posiziona la GPU come una potente soluzione per carichi di lavoro esigenti come gaming 4K/8K, applicazioni AI e creazione di contenuti professionali.

Il design del PCB include un singolo connettore di alimentazione 12V-2x6, in grado di fornire fino a 600W di potenza. Versioni overclocate con doppi connettori potrebbero emergere da produttori terzi per gli appassionati che cercano le massime prestazioni.

La RTX 5090 adotterà il DisplayPort 2.1a, un importante aggiornamento rispetto allo standard DP1.4a utilizzato da Nvidia dal 2016. Il nuovo standard supporta la specifica UHBR20 a piena larghezza di banda, consentendo capacità di visualizzazione impressionanti come risoluzione 8K a 240 Hz o 16K a 60 Hz con DSC.

Inoltre, la serie RTX 50 sarà la prima linea di GPU consumer di Nvidia a supportare PCIe 5.0, raddoppiando la larghezza di banda esterna a 64GT/s. Questo miglioramento potrebbe rivelarsi vantaggioso per attività non legate al gaming, come carichi di lavoro AI e configurazioni multi-GPU.

La presentazione ufficiale della RTX 5090 è prevista durante il CES 2025, probabilmente insieme ad altri modelli della serie RTX 50 come RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070. Gli addetti ai lavori suggeriscono che la RTX 5080 potrebbe essere lanciata per prima, seguita poco dopo dalla RTX 5090.