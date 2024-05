I chip Intel Falcon Shore hanno un TDP esagerato di 1500W

Il processore Intel Falcon Shores si basa su un'architettura ibrida che combina core x86 e GPU Xe per offrire prestazioni formidabili per carichi di lavoro IA e calcolo ad alte prestazioni (HPC). Tuttavia, questo processore non è solo potentissimo, ma consuma anche tanto come riporta ComputerBase.de citando un commento di Intel nel quale si parla di un TDP di 1500W. Come è logico dedurre, un consumo energetico così estremo richiederà metodi di raffreddamento altrettanto estremi.

Falcon Shores sarà composto da più tile, con core x86 per l'elaborazione generica e core Xe per carichi di lavoro AI e HPC altamente paralleli. Intel ha dichiarato che offrirà una prestazione per watt cinque volte superiore e una capacità e larghezza di banda di memoria cinque volte maggiori rispetto ai prodotti del 2022, oltre a un modello di programmazione 'semplificato'.

L'azienda non ha ancora rivelato le aspettative dettagliate sulle prestazioni per i processori Falcon Shores. Per alimentare queste potenti CPU per carichi di lavoro IA, Intel dovrà utilizzare moduli proprietari o promuovere una nuova specifica OAM, poiché anche la più recente specifica OAM (OAM 2.0), che presenta un nuovo connettore ad alta potenza, può supportare solo fino a circa 1000W. Anche il consumo energetico del B200 di Nvidia non supera i 1200W.

Il raffreddamento di un processore da 1500W è un'altra questione. Alcuni partner di Intel potrebbero utilizzare il raffreddamento a liquido, mentre altri potrebbero optare per il raffreddamento a immersione in liquido, una tecnologia che Intel sta promuovendo da diversi anni.

Intel sembra riporre molte speranze nel processore Falcon Shores. Nonostante il Gaudi 3 di Intel sia significativamente più potente dei suoi predecessori e l'azienda si aspetti che l'industria adotti questo acceleratore per vari usi, Intel sembra essere cauta riguardo al successo del prodotto. Probabilmente, ciò è dovuto alle alte aspettative per il processore Falcon Shores.

Considerando che entro il 2025 ci saranno più sviluppatori di software familiari con l'architettura Xe per i supercomputer, l'adozione di Falcon Shores sarà probabilmente agevole per un nuovo prodotto, sempre che si riesca a risolvere l'incognita delle temperature.