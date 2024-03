Il progetto Hackintosh è morto e a molti spiacerà, ecco cosa sta succedendo

Dopo anni, l’era degli Hackintosh è probabilmente giunta al termine. I Mac “fai da te”, sempre più difficili da realizzare con il passare degli anni, potrebbero davvero essere al capolinea ora che Apple, con l’ultima versione di macOS rilasciata lo scorso settembre, ha rimosso il supporto ad alcune vecchie schede di rete Wi-Fi.

macOS Sonoma non supporta più le schede Wi-Fi Broadcom usate nei Mac del 2012 e del 2013, un bel problema per la community Hackintosh, che le usava in buona parte dei sistemi che venivano creati. Un altro bel grattacapo è il pasaggio dei driver dal formato .kext a quello .dext, che ha reso impraticabili tutte le soluzioni alternative finora disponibili.

Gli Hackintosh sono computer non prodotti da Apple che eseguono macOS

Certo si potrebbe creare un Hackintosh con macOS 13, ma come saprete, usare vecchie versioni del sistema operativo non è mai l’ideale. Di fatto però i nuovi Hackintosh con macOS 14 saranno senza Wi-Fi, un bel problema dato che significa non avere accesso a funzionalità come AirDrop e Continuity.

Gli appassionati hanno capito che il progetto Hackintosh avrebbe avuto i giorni contati con il passaggio dei Mac ad Apple Silicon, che ha segnato la fine dell’era Intel. Da quel momento, tutti sapevano che il supporto ai vecchi Mac sarebbe stato sempre meno e che la stessa sorte sarebbe toccata agli Hackintosh.

La community intorno a questo progetto, tutt’altro che semplice da portare a termine nel modo corretto, non è mai stata particolarmente grande, ma di certo era viva e ricca di appassionati volenterosi di aiutarsi l’un l’altro. Gli Hackintosh erano le macchine perfette per chi amava macOS e le sue funzionalità, ma non i Mac come computer; poter installare il sistema operativo di Apple su un normale PC rimane il sogno di molti, ma al momento sembra che, tra poco, sarà del tutto irrealizzabile.