Il Ryzen 7 9800X3D ha una data ufficiale: arriva il 7 novembre

Solo qualche ora fa, vi raccontavamo come i primi shop online oltreoceano iniziavano a mettere a listino il nuovo Ryzen 7 9800X3D, il cui lancio sembrava davvero imminente. Pochi minuti fa Jack Huynh, SVP & GM, Computing & Graphics per AMD, ha pubblicato su twitter un teaser che svela la data di lancio ufficiale del processore.

L'appuntamento è per il 7 novembre, quindi come previsto dalle indiscrezioni, il processore arriverà all'inizio del mese prossimo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

AMD non ha menzionato il 9800X3D, né ha detto quanti SKU verranno annunciati. Ciò significa che, potenzialmente, il 7 novembre potrebbero debuttare anche il Ryzen 9 9900X3D e il Ryzen 9 9950X3D, dotati rispettivamente di 12 core e 16 core.

Fino ad oggi non sono praticamente mai emerse indiscrezioni in merito ai due chip di fascia più alta, quindi è difficile dire se davvero li vedremo, oppure no. È più probabile che, come già sostenuto da diverse indiscrezioni nelle scorse settimane, questo lancio sia focalizzato unicamente il nuovo Ryzen 7, mentre i due Ryzen 9 debutteranno all'inizio del 2025, durante il CES o nelle settimane immediatamente successive.

Vi ricordiamo che, sempre stando alle voci, il nuovo Ryzen 7 9800X3D mantiene la configurazione 8 core 17 thread degli altri Ryzen 7, ma offre 96MB di cache L3 con 64MB di stack 3D V-cache, una frequenza base di 4,7GHz, una frequenza di picco di 5,2 GHz (anche se nuove indiscrezioni parlano di 5,6GHz grazie al PBO) e un TDP di 120 Watt. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo ufficiale, ma è possibile che sia leggermente più alto di quello che aveva il 7800X3D al debutto.

Ci sono ancora diverse domande senza una risposta ufficiale, ma la buona notizia è che dovremo aspettare davvero poco per scoprire come va davvero questo chip: il 7 novembre avremo tutte le risposte che cerchiamo.